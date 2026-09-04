Efemérides de hoy 4 de septiembre de 2026: ¿Qué pasó el 4 de septiembre?

El 4 de septiembre de 1781, la ciudad de Los Ángeles, en Estados Unidos, es fundada por un grupo de 44 colonos españoles. El asentamiento recibe el nombre de El Pueblo de Nuestra Señora la Reina de los Ángeles del Río Porciúncula y se establece por orden del gobernador español Felipe de Neve, dentro del entonces Virreinato de Nueva España. Los primeros pobladores, procedentes de distintas regiones de Nueva España y de diverso origen étnico, levantan un pequeño núcleo agrícola junto al río Los Ángeles, que con el tiempo se convierte en uno de los principales centros urbanos del continente americano.

En la actualidad, Los Ángeles supera los 3,8 millones de habitantes y su área metropolitana reúne cerca de 13 millones de personas. Es la segunda ciudad más poblada de Estados Unidos, solo por detrás de Nueva York. En esta ciudad se encuentra Hollywood, considerado el principal centro mundial de la industria cinematográfica. Además, Los Ángeles cuenta con uno de los mayores puertos del país.

Un 4 de septiembre, pero de 1888, el estadounidense George Eastman presenta una cámara fotográfica que, en lugar de placas de vidrio, utiliza un rollo de película. Ese mismo día registra la marca Kodak. El nuevo sistema incorpora una película flexible de soporte de papel recubierta con una emulsión fotográfica de gelatina y sales de plata, lo que reduce el peso del equipo y facilita la toma de un gran número de imágenes sin cambiar el soporte tras cada exposición.

La primera cámara Kodak sale al mercado cargada con un carrete para 100 fotografías. Una vez terminado el rollo, el usuario envía la cámara a la fábrica, donde se revela la película, se realizan las copias y se cambia a un nuevo carrete. Años después, Kodak sustituye el soporte de papel por rollos de película transparente de nitrato de celulosa, un avance decisivo para el desarrollo de la fotografía, ya que facilita la fabricación de cámaras más compactas.

¿Quieres saber más? Descubre las efemérides del 4 de septiembre y consulta qué pasó, quién nació y quién murió en un día como hoy. No te pierdas, además, qué se celebra, el horóscopo y el santoral de hoy.

¿Qué pasó el 4 de septiembre?

1535.- Tropas turcas de Soliman II saquean Mahón (Baleares) y los sitiados entregan la ciudad al pirata Haradín, conocido por "Barbarroja".

1870.- Proclamación de la Tercera República francesa tras la caída de Napoleón III.

1936.- Largo Caballero forma gobierno en España con ministros socialistas y comunistas, tras la dimisión del gabinete de José Giral.

1970.- La Unidad Popular, liderada por Salvador Allende, gana las elecciones en Chile.

1987.- Los Almacenes Arias de Madrid quedan destruidos por un incendio, en el que mueren 10 bomberos.

1990.- Primera reunión de los primeros ministros de las dos Coreas, Yong Hyong Muk y Kang Young Hoon tras la división de la península asiática hace 45 años.

1998.- Nace la compañía estadounidense Google.

2016.- El papa Francisco proclama santa a la madre Teresa de Calcuta, 9 años después de su muerte y tras el proceso de canonización más rápido de la historia moderna de la Iglesia.

2018.- Amazon se convierte en la segunda empresa estadounidense en alcanzar una valoración bursátil de un billón de dólares.

2020.- La directora y guionista Isabel Coixet gana el Premio Nacional de Cinematografía.

2022.- El papa Francisco proclama beato a Juan Pablo I.

¿Quién nació el 4 de septiembre?

1768.- Francois-René Chateaubriand, escritor y político francés.

1895.- Melchor Fernández Almagro, historiador español.

1908.- Richard Wright, escritor estadounidense.

1937.- Dawn Fraser, nadadora olímpica australiana.

1951.- Rosa León, cantautora española.

1981.- Beyoncé, cantante estadounidense.

¿Quién murió el 4 de septiembre?

1963.- Robert Schuman, político francés.

1965.- Albert Schweitzer, teólogo y misionero francés.

1997.- Aldo Rossi, arquitecto italiano.

2011.- Lalla Aicha, princesa marroquí, hija del rey Mohammed V.

2019.- Blanca Fernández-Ochoa, esquiadora olímpica española.

2025.- Giorgio Armani, diseñador italiano.

¿Qué se celebra el 4 de septiembre?

El 4 de septiembre se celebra el Día Internacional del Taekwondo y el Día Mundial de la Salud Sexual.

Horóscopo del 4 de septiembre

Los nacidos el 4 de septiembre pertenecen al signo del zodiaco Virgo.

Santoral del 4 de septiembre

Hoy, 4 de septiembre, se celebran san Moisés y santa Rosalía de Palermo.