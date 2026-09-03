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ceuta
Un amigo del rey de Marruecos reparte hamburguesas a los migrantes que están en Ceuta
El amigo del rey marroquí se llama Abu Bar Azatair y está pasando el verano con el soberano.
Uno de los amigos íntimos del monarca del Reino de Marruecos, Mohamed VI, ha sido visto en una cadena de hamburgueserías muy conocida en el mundo repartiendo hamburguesas a los inmigrantes que se encuentran en la ciudad autónoma española tras el cruce de la frontera española.
El amigo del rey marroquí se llama Abu Bar Azatair y está pasando el verano con el soberano y ha conseguido pasar la frontera española al poseer pasaporte europeo que le permite circular con total libertad por el espacio Schengen.
El hecho fue grabado en vídeo y publicado en las redes sociales y ha generado indignación pública. El colega del rey es nacido en Colonia (Alemania), de padres emigrantes rifeños y él junto a sus dos hermanos mantiene vínculos con el monarca desde el año 2018.