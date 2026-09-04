Hallan el cadáver de un bebé en Tarragona que podría ser compatible con el menor desaparecido en Santa Bárbara

La Policía Científica, junto a los Mossos d’Esquadra, han localizado el cuerpo sin vida de un bebé que podría ser compatible con el menor desaparecido en Santa Bárbara. El hallazgo se ha producido durante una segunda inspección de la vivienda en la que residía la familia, después de que los agentes no consiguieran localizar al pequeño en una primera intervención.

El abuelo paterno denuncia la desaparición

La investigación comenzó a raíz de la denuncia presentada por el abuelo paterno del bebé. Según su declaración, habría recibido una llamada de su nuera en la que le comunicaba el fallecimiento del menor y aseguraba que lo había enterrado en el interior de la vivienda familiar, dentro de una caja de cartón.

La alerta llegaba después de que, días antes, varios vecinos del municipio hubieran advertido un fuerte hedor procedente de la casa. Se trata de un inmueble de cinco plantas en el que residía la familia y que, en los últimos días, ha sido objeto de trabajos de limpieza.

La vivienda estaba en condiciones deplorables

Precisamente, trabajadores de una empresa de limpieza han intervenido en el interior de la vivienda, mientras los investigadores trataban de esclarecer qué había ocurrido y localizar al menor. Durante la primera inspección, los agentes no encontraron el cuerpo del bebé, aunque sí se encontraron con una situación de extrema insalubridad.

En el interior del inmueble había 28 perros que, según las primeras informaciones, se encontraban en malas condiciones. Los animales llevaban días sin comer y los agentes también localizaron otros animales muertos dentro de la vivienda.

Ante la gravedad de la situación, los investigadores mantuvieron abierta la búsqueda del bebé. Finalmente, durante una segunda inspección y con la colaboración de los padres, los agentes han podido localizar el cuerpo sin vida del menor en el interior de la vivienda.

Investigación forense

Una vez localizado, se ha procedido al levantamiento del cadáver para que pueda ser trasladado y se le practiquen las pruebas forenses necesarias. Será la investigación la que determine las circunstancias exactas de la muerte del bebé y permita confirmar si se trata del menor cuya desaparición había sido denunciada.

Tras el hallazgo, los agentes se han llevado de nuevo a los padres y ambos han quedado a disposición judicial. Los dos están acusados provisionalmente de un presunto delito de homicidio.

Por el momento, la investigación continúa abierta y los investigadores tratan de reconstruir qué ocurrió en el interior de la vivienda y cuándo se produjo la muerte del bebé. El juzgado encargado del caso mantiene el secreto de las actuaciones, por lo que todavía no han trascendido más detalles sobre las circunstancias del fallecimiento.

La investigación deberá determinar ahora la identidad del bebé, las causas concretas de su muerte y la posible responsabilidad de los progenitores en unos hechos que han conmocionado a los vecinos de Santa Bárbara.

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