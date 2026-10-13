Un hombre mata a puñaladas a su compañero de piso en Playa Blanca, Lanzarote

Trágico suceso en la localidad turística de Playa Blanca, en el municipio de Yaiza. Un joven de 30 años ha perdido la vida y otro varón se encuentra ingresado tras un enfrentamiento entre dos compañeros de piso que terminó en una agresión con arma blanca. El suceso ha causado un profundo pesar entre los vecinos de la zona sur de Lanzarote.

El Equipo Territorial de la Policía Judicial de Costa Teguise encabeza las pesquisas para reconstruir la secuencia de los hechos y averiguar el desencadenante de la discusión. Según han confirmado fuentes oficiales de la Comandancia de la Guardia Civil a Antena 3 Noticias, los agentes trabajan para esclarecer el origen del conflicto, precisando que "el equipo de la Policía Judicial se encuentra investigando las causas de la trifulca que tuvo este fatal desenlace".

Como consecuencia del violento incidente de este lunes, los dos implicados precisaron traslado sanitario de urgencia e ingresaron en el Hospital Doctor José Molina Orosa de Arrecife. Sin embargo, pese a la rápida intervención y los esfuerzos de los equipos médicos por revertir la gravedad de las heridas, uno de ellos falleció en el centro hospitalario.

El presunto agresor, también hospitalizado

Respecto al presunto agresor, las mismas fuentes de la Guardia Civil han ratificado que "se encuentra hospitalizado bajo observación médica, ya que también resultó herido en el transcurso del incidente". Las fuerzas de seguridad mantienen la vigilancia sobre el herido a la espera de que reciba el alta o los facultativos autoricen la toma de declaración, paso previo e imprescindible para su posterior puesta a disposición judicial ante los juzgados de instrucción de Arrecife.

La conmoción es evidente en Playa Blanca, una localidad poco acostumbrada a sucesos de esta gravedad. Mientras la Policía Judicial ultima las diligencias para esclarecer el móvil del crimen, el caso queda pendiente del atestado final que se remitirá al juzgado de guardia en Arrecife.