El celador de Olot encarcelado por asesinar a 11 ancianos inicia su transición de género y es trasladado al módulo de mujeres

Aída es el nombre con el que Joan Vila Dilmé, conocido como el celador de Olot, ha querido definirse tras afirmar sentirse “una mujer atrapada en un cuerpo de hombre”. Condenada a 127 años de prisión, Vila Dilmé asesinó a once ancianos entre 2009 y 2010 en el geriátrico La Caridad de Olot, Girona. Hace un año que comenzó su proceso de cambio de sexo desde el centro penitenciario Puig de les Basses de Figueres.

La transición no implica ningún beneficio ni modificación de la pena que cumple por los once delitos de asesinato que cometió, sin ningún tipo de permiso concedido desde su ingreso. Aunque los ha pedido, la fiscalía y abogados de la acusación denegaron su solicitud del tercer grado, así como otros permisos.

Con el visto bueno del equipo de psicólogos y médicos penitenciarios, el proceso de transición que Vila Dilmé inició hace un año implica un tratamiento hormonal y un trasladado al departamento de mujeres. Desde hace ya un tiempo, ya reside en el módulo femenino de la prisión de Figueres.

Desde que se comunicara su voluntad de cambiar de sexo, se inició la aplicación de la normativa que rige este tipo de situaciones. Así, el equipo de tratamiento de su módulo ha ofrecido una serie de charlas para asegurar la voluntad de tránsito a mujer.

Según informan fuentes penitenciarias, su intención es terminar por someterse a una cirugía de reasignación de sexo cuando llegue su turno en la sanidad pública. De hecho, Vila Dilmé ha cambiado su forma de vestir y se está dejando el pelo más largo.

El Departamento de Justicia de Cataluña ha denegado la comunicación de más detalles sobre la transición de Vila Dilmé. En las prisiones catalanas, no se trata de un caso aislado, pero la Justicia catalana ha recordado que existe una norma para este tipo de situaciones llevada a cabo por equipos especializados.

La vida en el módulo femenino

Su traslado al módulo de mujeres implica una reorganización de los espacios y las medidas de convivencia. Por norma, se realizan protocolos específicos que garanticen la seguridad de la persona transexual, así como del resto de reclusas.

No obstante, fuentes próximas a Vila, apuntan a una adaptación sin complicaciones.

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