Servicios sociales tenía varios expedientes abiertos antes del hallazgo del cuerpo del bebé en Tarragona

Servicios Sociales ya tenía varios expedientes abiertos con la familia del bebé de 18 meses cuyo cadáver fue localizado en una vivienda de Santa Bárbara, Tarragona. El hallazgo se produjo durante una segunda inspección del inmueble, después de que en una primera intervención los agentes no localizasen al pequeño.

La Policía Científica y los Mossos d'Esquadra encontraron el cuerpo sin vida del bebé en el interior de la vivienda familiar, en presencia de sus padres. Ambos están detenidos por un presunto delito de homicidio, mientras la investigación trata ahora de esclarecer las circunstancias de la muerte y confirmar la identidad del menor.

Una vivienda en condiciones extremas

El inmueble presentaba unas condiciones de extrema insalubridad. En su interior había basura y suciedad y convivían 28 perros que, según las primeras informaciones, se encontraban en malas condiciones y llevaban días sin comer. Los investigadores localizaron además numerosos animales muertos.

La situación ya había llamado la atención de los vecinos. Días antes de que se produjera el hallazgo, varios residentes habían advertido de un fuerte hedor procedente de la vivienda, un inmueble de cinco plantas en el que residía la familia.

"Lo que menos podíamos imaginar es que se encontrara todo lo que se ha encontrado", explica una vecina de la localidad, que describe el inmueble como una auténtica "casa de los horrores".

El abuelo denunció la desaparición

La investigación comenzó después de que el abuelo paterno denunciara la desaparición del bebé. Según su declaración, habría recibido una llamada de su nuera en la que le comunicaba que el pequeño había fallecido y que lo había enterrado dentro de la vivienda familiar, en una caja de cartón.

Los agentes realizaron entonces una primera inspección del domicilio, pero no encontraron al menor. Mientras continuaban las pesquisas, trabajadores de una empresa de limpieza intervenían el inmueble debido a las condiciones en las que se encontraba.

Finalmente, durante una segunda inspección y con la colaboración de los padres, los investigadores localizaron el cadáver.

Una familia bajo seguimiento de servicios sociales

La familia residía en Santa Bárbara junto a sus cuatro hijos y, según la información facilitada, servicios sociales tenía varios expedientes abiertos con ellos.

Los vecinos también aseguran que la familia mantenía poco contacto con el resto de habitantes del municipio: "No miraban a los ojos, esquivaban cualquier tipo de pregunta, no se relacionaban con nadie, gente un poco extraña...", explica un vecino de la localidad.

Otro residente apunta a la situación en la que, según su recuerdo, se encontraban dos de las menores: "Venían con dos niñas pequeñas que siempre olían mal, estaban desnutridas...".

La investigación sigue abierta

Tras localizar el cadáver, se procedió al levantamiento y traslado para realizar las pruebas forenses que permitan determinar las causas exactas de la muerte y confirmar si se trata del bebé cuya desaparición había sido denunciada.

Los padres han quedado a disposición judicial acusados provisionalmente de un presunto delito de homicidio. El juzgado encargado del caso mantiene el secreto de sumario.

Mientras tanto, Santa Bàrbara permanece consternada por el suces y el municipio ha decretado dos días de luto oficial.

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