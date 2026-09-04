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Perros guía para ayudar en autonomía y en formación para el empleo

Un proyecto pionero que forma a 20 personas en el adiestramiento de perros guía que ayudarán a personas con discapacidad.

Perros guía para ayudar en autonomía y en formación para el empleo

Perros guía para ayudar en autonomía y en formación para el empleo | Antena 3 Noticias

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Gracia López
Gracia López
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Los perros guiarán no solo a las personas discapacitadas y sus familias con las que desde ahora comparten su vida. Además, en su entrenamiento e instrucción a lo largo de varios meses, han servido para formar a 20 instructores que desde este momento tienen los conocimientos especializados suficientes para poder trabajar en la preparación de perros guía. Un proyecto que consigue un objetivo doble tanto para personas desempleadas como para familias que no tienen recursos suficientes para poder costearse un perro guía que ayude a personas con algún tipo de discapacidad.

Pilar Santana es la mamá de un niño con trastorno del espectro autista y nos cuenta que desde que conoció el proyecto quiso formar parte de él. “A mi hijo, tener un perro guía le aportará sobre todo seguridad porque él no es consciente de que tiene que esperar en un semáforo. También le aporta mucha autonomía y compañía, algo muy importante porque muchas veces se sienten muy solos”. Para él no ha supuesto ningún esfuerzo acostumbrarse a su nuevo compañero de vida ya que, según nos cuenta Pilar, “siempre le han gustado los perros y siempre ha habido perros a su alrededor, por lo que no ha sido nuevo para él”.

La consejería de empleo puso en marcha una convocatoria pública que permitiera elegir a las personas y familias adecuadas para poder tener estos animales de ayuda.

Forman a cada perro según su labor de apoyo

Los animales han sido preparados en las cinco modalidades: perro guía, perro señal, perro de servicio, perro de aviso y perro de integridad física. En total son siete animales, uno de ellos es un perro señal que acompañará a una persona con discapacidad auditiva. Otros cinco son perros de integridad física y acompañarán a personas con trastorno del espectro autista y el último pasará a formar parte de la Unidad Canina de Rescate de la isla de El Hierro porque, tal y como nos cuenta el presidente de Terapican, Pedro Oliver, “tiene un carácter muy activo y será esencial para llevar a cabo el trabajo necesario de ayuda al equipo herreño de rescate.”

El otro objetivo conseguido con este proyecto pionero es la formación de 20 instructores, serán los primeros con formación oficial en preparación y entrenamiento de perros guía de Canarias. A lo largo diez meses esta veintena de personas desempleadas han recibido formación a través de un programa especializado al tiempo que desarrollaban su experiencia profesional en el ámbito social.

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