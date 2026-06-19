Un hombre apuñala a su compañero de piso en Móstoles por poner la lavadora de noche

La Policía Nacional ha arrestado a un hombre de 28 años en Móstoles, por presuntamente apuñalar a su compañero de piso tras una fuerte discusión por poner la lavadora durante la madrugada.

El suceso tuvo lugar el pasado domingo, alrededor de las 2:15 horas en una vivienda situada en la calle Nardo. Los agentes acudieron al lugar de los hechos tras recibir una llamada que alertaba de una agresión con arma blanca, en el interior del inmueble.

Al llegar, encontraron a la víctima en el exterior de la vivienda, acompañada por su pareja con una herida sangrante en la zona abdominal, según ha explicado ABC. El joven explicó a los agentes policiales que el presunto agresor era otro de los residentes del piso, con quien había mantenido una discusión momentos antes.

Durante la inspección de la vivienda, los agentes localizaron en la cocina el cuchillo que supuestamente se utilizó en la agresión. Tras las primeras investigaciones, procedieron a la detención del sospechoso, por un presunto delito de tentativa de homicidio.

La mujer que se encontraba junto al herido, y que también residía en el domicilio, fue quien advirtió inicialmente la gravedad de la situación al encontrar a su pareja sangrando tras el ataque. La investigación continúa abierta para esclarecer todos los detalles de lo ocurrido.

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Hace tan solo 15 días, ocurría otra noticia similar, pero esta vez en Almería, donde la Policía Nacional detenía a una mujer tras herir con un cuchillo de cocina a su pareja sentimental, en una vivienda situada en la avenida Cabo de Gata. A raíz de los hechos, se le acusaba de un delito de malos tratos y lesiones.

Según dio a conocer el cuerpo policial en una nota de prensa, la rápida y decidida actuación de los agentes que acudieron al lugar de los hechos, permitió contener una grave hemorragia mediante la práctica de un torniquete de emergencia. Esta rápida intervención, resultó determinante para estabilizar a la víctima hasta la llegada de los servicios sanitarios.

Encuentran en una lavadora un cuerpo descuartizado

A finales del pasado año, la Fiscalía General del Estado ecuatoriano informaba del hallazgo del cuerpo de una mujer en un departamento de la provincia del Guayas, y confirmaba la detención de la hija de la víctima en el proceso de investigación. Concretamente, se encontró un cuerpo descuartizado en el interior de una lavadora y en un cubo de plástico.

Tal y como indicaba el Ministerio Público, la víctima era Martha S.C, una abogada de 47 años que había sido reportada como desaparecida desde hace 12 días. Una vez se registró esta denuncia, la Policía activó sus unidades especializadas. Los agentes revisaron varias cámaras de vigilancia y llegaron hasta una vivienda situada en la zona de Sauces 9. En el interior de la vivienda, encontraron el cuerpo desmembrado de la mujer.

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