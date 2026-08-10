Efemérides de hoy 10 de agosto de 2026: ¿Qué pasó el 10 de agosto?

El 10 de agosto de 1962, sale a la venta el número 15 de la serie de antologías “Amazing Fantasy”, el debut en los cómics de Spider-Man. El personaje es el resultado del trabajo entre el guionista Stan Lee y el dibujante Steve Dinko, ambos creadores presentaron la idea ante su jefe, Martin Goodman, quien la rechazó alegando que el público odiaba a las arañas y que la historia de un adolescente con problemas reales no funcionaría. Se equivocaba. Debido a que “Amazing Fantasy” sería cancelada, Lee y Dinko aprovecharon y publicaron en su último número la historia auto conclusiva de Peter Parker. En 11 páginas explicaron el contexto y origen del superhéroe, culminando con el asesinato de su tío Ben a manos de un criminal que Peter dejó huir por pura apatía, naciendo así la leyenda del trepamuros más famoso de las historietas. Debido al éxito que tuvo el personaje entre los lectores de Marvel, quienes enviaban cartas a la editorial solicitando una continuación, Stan Lee y Steve Dinko recibieron luz verde para una serie regular del hombre araña: “El Asombroso Spider-Man”.

El éxito del personaje ha perdurado con el paso de las décadas. En 2002 se estrenaría “Spider-Man”, dirigida por Sam Raimi y protagonizada por Tobey Maguire, quien interpreta a Peter Parker, inaugurando la era de las superproducciones modernas del héroe. Su saga cinematográfica cuenta con nueve películas, tres actores han dado vida al personaje: el ya mencionado Tobey Maguire; Andrew Garfield en su dilogía “The Amazing Spiderman” (2012, 2014); y Tom Holland, protagonizando cuatro películas. La última cinta protagonizada por Holland fue estrenada el pasado 29 de julio bajo el título “Spider-Man: Brand New Day”.

Un 10 de agosto, pero de 2019, encuentran a Jeffrey Epstein ahorcado en su celda de una cárcel federal de Nueva York. El deceso del financiero, imputado por coordinar una de las mayores redes de tráfico sexual de menores, derivó en múltiples investigaciones federales debido a los graves fallos de protocolo penitenciario detectados. Los oficiales asignados a su custodia tenían la orden estricta de inspeccionar su módulo cada 30 minutos; sin embargo, las auditorías demostraron que omitieron todas las rondas obligatorias a partir de las 22:00 horas del 9 de agosto, siendo la última inspección real a las 19:49 horas. Durante más de ocho horas, Epstein permaneció en su celda sin vigilancia activa hasta las 06:30 de la mañana del día siguiente, momento en el que el personal penitenciario descubrió el cuerpo sin vida del magnate.

¿Quieres saber más? Descubre las efemérides del 10 de agosto y consulta qué pasó, quién nació y quién murió en un día como hoy. No te pierdas, además, qué se celebra, el horóscopo y el santoral de hoy.

¿Qué pasó el 10 de agosto?

1557.- Batalla de San Quintín, en la que tropas españolas vencieron a las francesas y en cuyo recuerdo Felipe II mandó construir el Monasterio de El Escorial.

1759.- Proclamación de Carlos III como Rey de España tras la muerte de Fernando VI.

1793.- Se inaugura, en París, a orillas del Sena, el Museo Central de las Artes, más tarde llamado Museo del Louvre, que al poco de su apertura se cerró para finalizar las obras y finalmente se reabrió el 8 de noviembre.

1897.- El investigador alemán Felix Hoffman, descubridor del ácido acetilsalicílico, registra el producto, componente básico de analgésicos que después se conocería como aspirina.

1932.- Fallido golpe de Estado del general Sanjurjo en Sevilla contra la Segunda República.

1950.- Estreno en Nueva York del filme de Billy Wilder "El crepúsculo de los dioses" protagonizada por Gloria Swanson y William Holden.

1982.- Entra en vigor la Ley de Reintegración y Amejoramiento del Régimen Foral de Navarra.

1986.- Asesinan al general Arun Vaidda, quien dirigió en 1984 la masacre de entre 600 y 1000 sijs, según distintas fuentes, en el Templo Dorado en Amritsar.

2015.- La Justicia británica desestima la extradición del general ruandés Karenzi Karake, reclamado por crímenes contra la humanidad.

2019.- El millonario estadounidense Jeffrey Epstein, acusado de abusos y explotación sexual de menores, es hallado ahorcado en su celda de una cárcel federal en Nueva York.

2025.- Seis periodistas de la cadena catarí Al Jazeera mueren en los bombardeos israelíes contra Gaza.

¿Quién nació el 10 de agosto?

1909.- Mohamed V, rey de Marruecos.

1912.- Jorge Amado, escritor brasileño.

1939.- Natalia Figueroa, escritora y periodista española.

1950.- Esther Koplowitz, empresaria española.

1952.- José Ramón Ripoll, poeta español.

1959.- Rosanna Arquette, actriz estadounidense.

1997.- Kylie Jenner, influencer y modelo estadounidense.

¿Quién murió el 10 de agosto?

1759.- Fernando VI, Rey de España.

1904.- Pierre Waldeck-Rousseau, político francés.

1923.- Joaquín Sorolla, pintor español.

1997.- Jean-Claude Lauzon, cineasta canadiense.

2008.- Isaac Hayes, cantante y compositor estadounidense.

2021.- Maki Kaji, publicista japonés.

2025.- Manuel Lorenzo, actor y dramaturgo español.

¿Qué se celebra el 10 de agosto?

Hoy, 10 de agosto, se celebra el Día Mundial del León.

Horóscopo del 10 de agosto

Los nacidos el 10 de agosto pertenecen al signo del zodiaco Leo.

Santoral del 10 de agosto

Hoy, 10 de agosto, se celebran san Lorenzo, santa Paula y santa Asteria de Bérgamo.