El hombre agredió con un puñal a un policía "para que me mataran"

El hombre que en mayo del año pasado intentó apuñalar a varios policías municipales de Madrid cerca de la Puerta del Sol, y que acabó herido, junto a un traunseúnte por disparos, ha asegurado este lunes que su objetivo era provocar a los policías para que le matasen puesto que él "no tenía el valor suficiente para suicidarse".

Así lo ha declarado esta mañana Santiago M.B., el presunto agresor, durante el juicio que se celebra esta semana en la Audiencia Provincial y en el que se juzga su actuación y la del policía que le disparó. El primero afronta una pena de cuatro años y tres meses de prisión y el segundo se enfrenta a dos años de cárcel.

Santiago ha contado al juez que semanas antes del suceso se escapó de un centro psiquiátrico del Puerto de Santa María (Cádiz), donde estaba recibiendo tratamiento por un trastorno de personalidad límite.

También ha indicado que anteriormente quiso quitarse la vida cortándose el cuello, saltando por un puente y tirándose de un quinto piso, sin conseguirlo.

Así, cuando se fugó del centro médico, vendió una videoconsola y con ese dinero compró un billete de autobús, con el que viajó a Madrid. El supuesto agresor ha relatado que llevaba varios días merodeando por la Puerta del Sol y que el día de los hechos había quedado con un hombre "para pegarse".

Sin embargo, según ha indicado, dicho hombre no apareció y fue entonces cuando ideó el plan de provocar a los agentes para que éstos le mataran. "Estaba mal, desesperado y quería que me matase la Policía, porque yo no tenía valor para quitarme la vida", ha reiterado.

Así, ha señalado que acudió a una ferretería cercana a la Puerta del Sol y compró un cuchillo con los únicos dos euros que le quedaban. El acusado ha señalado ante el juez que "no quería hacer daño a nadie y no se planteaba matar" ni a los agentes ni a ninguno de los viandantes.

Por eso, ha indicado que aporreó un coche policial. Sin embargo, los agentes han señalado que sacó el cuchillo y que se abalanzó hacía uno de ellos con intención de menoscabar su integridad física. El policía efectuó tres disparos, que impactaron en el procesado. "Noté el primer impacto en la barriga y luego otro en la ingle.

También me dispararon en el brazo, pero no lo noté hasta que me derrumbé", ha manifestado Santiago. Además, uno de los disparos rebotó en el suelo y alcanzó el ojo izquierdo de un transeúnte, que se encontraba paseando a unos 15 metros de distancia en la confluencia entre la calle Arenal y la Puerta del Sol.



Disparos por instinto

Por su parte, Israel M.B., el agente municipal que efectuó los disparos y que está imputado en la causa por un presunto delito de lesiones cometido por imprudencia grave, ha comentado que él fue el que se encaró con el Santiago y le pidió la documentación.

Fue en ese momento, según ha apuntado, cuando sacó el cuchillo de entre los pantalones e intentó apuñalarle. Entonces, el agente ha manifestado le disparó en el cuerpo en un tiro que ha definido como "instintivo" y con el ánimo de protegerse y en legítima defensa.

Israel ha afirmado que no tuvo tiempo para retroceder porque el agresor "se le tiraba encima" con la intención de apuñalarle. También, y ante la pregunta de los letrados, ha indicado que no conocía que la munición que empleaba tenía la capacidad de traspasar un cuerpo y de rebotar, tal y como ocurrió en esa ocasión, y que fue la que posteriormente lesionó al viandante.

El resto de los policías que hoy han declarado y que participaron en la actuación policial han respaldado la versión de su compañero. "El hombre estaba colérico, desencajado y muy violento. Cuando le vi con el cuchillo en la mano, su intención era de clavárselo contra alguno de los policías. Y lo hubiera hecho si el compañero no hubiera disparado", ha indicado uno de los policías testigo.



La versión de los abogados

A la salida del juicio, el abogado de Israel, Eulogio García, ha asegurado ante los periodistas que este es el supuesto "más claro de su vida" judicial de legítima defensa. Asimismo, ha señalado que fue "imposible" con un primer disparo repeler la acción agresiva de Santiago y que fue en el tercer impacto cuando cayó al suelo. Por eso, pide para su cliente la eximente completa de legítima defensa.

Por otro lado, el abogado de oficio de Santiago M.B., Jesús Ramírez del Puerto, ha indicado que ha presentado al juez la documentación psiquiátrica que avala que su defendido padece un trastorno límite de personalidad y que el día de los hechos sufrió un brote psicótico. Asimismo, ha calificado de "exagerada" la actuación policial.

"Participaron cuatro policías, dos de ellos empuñando la pistola. No le dejan tiempo para poner en peligro al policía (Israel), que sólo contempló efectuar tres disparos al centro del cuerpo, teniendo a dos policías delante y otros dos detrás", ha apuntado. "Creemos que este agente se vio sorprendido por esta actuación.

Pensamos que actuó por una situación que le superó, pero que otro policía no hubiera actuado así. De hecho, el otro compañero no barajó disparar y no asumió ese riesgo.

No ponemos en duda que disparó para defenderse, pero el policía ha asumido que podía matar a mi cliente", ha proseguido. Por todo ello, Ramírez del Puerto y por eso pedimos una condena para este agente por homicidio intentado y lesiones, con una pena de cinco años de cárcel por lesiones porque no cree que exista "un caso de legítima defensa o cumplimiento de deber".

En cambio, solicita para su cliente la libertad con tratamiento médico o una condena "como mucho de dos años de cárcel" por eximente psiquiátrico incompleto.