Más de 260 municipios llaman a manifestarse el 2 de septiembre frente a sus ayuntamientos en apoyo a Ceuta

Bajo el lema 'Por Ceuta' se han movilizado más de 260 municipios frente a sus ayuntamientos de toda España el próximo miércoles, 2 de septiembre, a las 20 horas, coincidiendo con el Día de Ceuta, en apoyo a la ciudad autónoma tras la crisis migratoria.

Esta iniciativa se ha originado en redes sociales y a través de su página web se ha ido indicando dónde se llevará a cabo las convocatorias ciudadanas en los distintos municipios y en qué ayuntamientos; en el caso de Madrid, la concentración se hará frente al Congreso de los Diputados.

De esta forma, María José García-Pelayo, la presidenta de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), ha rogado a los municipios españoles secundar la manifestación ciudadana convocada en redes que tendrá lugar en Ceuta.

Por lo menos 260 municipios, destacando a Melilla, han confirmado su participación, al igual que la prevista en Bruselas, frente al Parlamento Europeo, a la espera de que otros distritos se sumen a esta ola de apoyo.

Fin de semana sin protestas en Ceuta

Tras varios días en los que los vecinos han convocado actos de protesta que han desembocado en la playa del Trampolín, donde se agrupan cientos de migrantes, se afronta un fin de semana en Ceuta sin movilizaciones previstas.

Según explican diferentes fuentes vecinales a EFE, en principio no se han organizado nuevas manifestaciones para este fin de semana, aunque también han dejado constancia de que en cualquier momento se suelen llevar a cabo este tipo de actos.

Las concentraciones de estos días se han concretado a través de grupos de redes sociales, y la última de ellas, celebrada este viernes contó con la participación de cientos de ceutíes, que volvieron a mostrar su malestar por la entrada masiva de migrantes de hace un mes.

Los ciudadanos siguen reclamando que estas personas sean devueltas a Marruecos y que abandonen definitivamente el asentamiento de la playa del Trampolín, situado en las inmediaciones del Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI), que sigue colapsado.

Cancelada la protesta nocturna

Por el momento, en la jornada de este sábado se espera la llegada a Ceuta de varias embarcaciones agrupadas bajo el nombre de 'Las fragatas solidarias', que tenían previsto concentrarse en el entorno marítimo con el lema 'Ceuta no se vende, Ceuta se defiende'.

La protesta nocturna de hoy se ha cancelado tras conocerse la llegada a la ciudad de grupos ultras, ya que los organizadores han anunciado la suspensión de la convocatoria por la posible presencia de grupos "que alientan la violencia". La decisión ha sido comunicada a través de los grupos de difusión utilizados para coordinar las protestas, donde se ha trasladado a los participantes que la convocatoria queda "totalmente cancelada" para evitar que la movilización pueda ser aprovechada por personas ajenas al movimiento ciudadano.

Según el mensaje difundido, los organizadores rechazan cualquier vínculo con colectivos que promuevan "la violencia, el odio o el racismo" y consideran que la presencia de grupos ultras podría desvirtuar el carácter de las reivindicaciones planteadas desde el inicio de las protestas.

Se esperaba que esta convocatoria tuviera un espacio de encuentro y respaldo a la ciudad, así como la participación de los ceutíes al efectuar actividades y recorridos por Ceuta para dar visibilidad a la situación que llevan casi un mes viviendo.

Mientras tanto, la Federación Provincial de Asociaciones de Vecinos (FPAV) y la asociación 'Foro Ceuta Siglo XXI' han optado por unir sus convocatorias para el 2 de septiembre, ya que cada una de ellas había previsto plantear dos actos de protesta durante esa jornada.

Al final, las dos han acordado llevar a cabo una manifestación conjunta que se iniciará a las 19:00 horas en el entorno de las Murallas Reales de la ciudad y que finalizará en la plaza de los Reyes, frente a la sede de la Delegación del Gobierno.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias Fin de Semana' en Atresplayer.