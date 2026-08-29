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Atacan a agentes de la Ertzaintza lanzándoles objetos e insultándoles en Getxo, Bizkaia

Los agentes implicados estaban realizando labores preventivas de paisano en un vehículo oficial sin distintivos. El Departamento vasco de Seguridad ha condenado esta nueva agresión.

Agentes de la Ertzaintza

Agentes de la Ertzaintza Europa Press

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Ruth Galvez
Publicado:

La Ertzaintza está investigando una nueva agresión ocurrida a las 05:35 horas de este sábado en Getxo (Bizkaia), cuando unos jóvenes han lanzado objetos contra una patrulla de la Policía Autónoma Vasca y han insultado a gritos a sus integrantes.

Este sábado el Departamento vasco de Seguridad ha condenado en un comunicado la nueva agresión y ha informado de que la Ertzaintza estaba realizando labores preventivas de paisano en un vehículo oficial sin distintivos.

Unos jóvenes han identificado a los agentes y han comenzado a lanzarles objetos y a insultarles con gritos como "zipaios", "hijos de puta" y "asquerosos".

En su comunicado, el Departamento de Seguridad ha mostrado su solidaridad y apoyo a los agentes agredidos y ha recordado que la Ertzaintza trabaja para garantizar la seguridad de los ciudadanos.

Este tipo de hechos "atentan contra la convivencia y las bases sobre las que se construye", según ha insistido el departamento.

Cuatro detenidos por agredir sexualmente a una menor

La Ertzaintza ha detenido a cuatro hombres, de entre 19 y 54 años, por su presunta implicación en una agresión sexual contra una menor de 14 años en Bizkaia. Otros tres varones, de entre 17 y 28 años, están siendo investigados por su presunta relación con el suministro de sustancias estupefacientes a la menor.

La investigación comenzó el pasado 16 de junio, cuando la joven acudió a una comisaría de la Ertzaintza para denunciar un presunto delito cometido dos días antes en una lonja de Basauri. Según su testimonio, el principal sospechoso, un hombre de 39 años, habría grabado la agresión con un teléfono móvil.

El sospechoso fue detenido ese mismo día en Basauri. Según la Policía vasca, contaba con antecedentes y había sido arrestado anteriormente en dos ocasiones. Las primeras pesquisas llevaron a los investigadores a sospechar que podía haber más personas implicadas. El caso pasó entonces a manos del Grupo de Delitos Contra las Personas Menores de Edad de la Sección Central de Investigación Criminal de la Ertzaintza.

A partir del análisis de distintas evidencias y de las comunicaciones mantenidas a través de redes sociales, los agentes identificaron a otros tres hombres mayores de edad que presuntamente habrían mantenido contactos de carácter sexual con la menor y habrían cometido hechos de naturaleza sexual con conocimiento de su edad.

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