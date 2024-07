Las historias de superación de Moussa y Abde, dos inmigrantes, que llegaron a España siendo menores y de forma irregular

Abde y Moussa llegaron a España hace más de cinco años siendo menores de edad y enfrentándose a peligros inimaginables en su travesía y a un futuro muy incierto. Hoy, sus vidas han cambiado radicalmente gracias a su esfuerzo y el apoyo de la asociación Raíces.

Abde llegó escondido en las maquinarias de un ferry, una acción que se ha cobrado la vida de muchos migrantes. "Hay muchísima gente que moría de esa forma porque te puede tragar, tienen muchísima presión esas maquinarias", recuerda Abde. Por otro lado, Moussa emprendió su viaje desde Mali sin saber lo que le deparaba el destino. "El viaje lo empiezo en Mali, yo tenía que cambiar el billete, el dinero yo no sabía nada, llegué a Rabat y ahí estuve una semana durmiendo en la calle", relata Moussa.

Primeros pasos en España: dificultades y desconfianza

Al pisar en España, sus problemas no terminaron. Abde fue llevado a un centro de menores en La Línea, pero por miedo acabó escapándose. "Me llevaron al centro de menores y yo con miedo me escapé", cuenta. Moussa, al llegar a Almería, se enfrentó a la desconfianza de las autoridades. "Cuando llegué a Almería les dije que era menor de edad y me dijeron que como no tenía documento oficial no me creían y dijeron que yo era mayor de edad y me llevaron a hacer la prueba", explica.

Un futuro prometedor

A pesar de las adversidades, ambos encontraron apoyo en la asociación Raíces, que se preocupó por ellos y les formó. Hoy, Abde y Moussa, están completamente integrados en la sociedad y trabajan en un restaurante con dos estrellas Michelin.

"Ahora estoy super feliz, cumpliendo mis sueños", afirma Abde con una sonrisa. Moussa, por su parte, también se encuentra satisfecho con su situación actual "Super contento, aquí ya somos como una familia y estoy aprendiendo a ser barman".

Atrás quedan dos historias duras, que no se borran pero que no les impiden continuar su camino.

El programa que ayuda a jóvenes en centro de menores

El programa de formación cinematográfica Horagai, impulsado por la cooperativa La Selva, ha cerrado su tercera edición con gran éxito. Este proyecto está dirigido a jóvenes de 16 a 20 años bajo tutela o ex-tutelados por la Generalitat, y busca ofrecer una plataforma de expresión y empoderamiento a través del cine.

Judith Obianozie, procedente de Nigeria y actual estudiante de comunicación audiovisual en la Universidad Autónoma de Barcelona, destaca cómo Horagai ha influido en su elección de carrera y en su vida personal. Por otro lado, Wassim de Nachit, de Marruecos, ha encontrado en él una nueva perspectiva profesional, mientras que Yasmin El Kaddouri, nacida en España, ha aprendido a través de su participación en proyectos como 'Viu el barri', enriqueciendo su visión sobre la realidad social.

Iniciado en septiembre de 2020, Horagai se creó en respuesta a la presión mediática y los estigmas negativos que enfrentaban los jóvenes en centros de menores, como explicó Jana Montllor, una de las responsables del programa. "Queríamos darles una herramienta para narrar sus propias historias y romper con los prejuicios", señaló Montllor.

