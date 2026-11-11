Rescatan a una mujer y dos niños atrapados por la crecida de un arroyo en Coria, Cáceres

La crecida de un arroyo del municipio cacereño de Coria ha dejado a una familia, una mujer y dos hijos, atrapados, teniendo que ser rescatados por los Bomberos de la Diputación de Cáceres. La familia no podían salir de la zona por la crecida de un riachuelo, a consecuencia del aumento del caudal.

El incidente ha ocurrido cerca del puente medieval den la carretera que une dicha localidad con Casillas de Coria. Hasta el lugar se ha desplazado una dotación del parque del Servicio de Extinción Provincial de Extinción de Incendios (SEPI).

Según datos del sistema de Información Hidrológica (SAIH) del Tajo, el aforo del río Alagón se encuentra en umbral rojo, al igual que el de Hurdanos de Nuñomoral.

Esta actuación se enmarca en las intervenciones que los servicios de emergencia están realizando ante las crecidas de arroyos y cauces provocadas por las precipitaciones de los últimos días, que han incrementado el riesgo de inundaciones en distintos puntos de la provincia de Cáceres.

Cerca de 90 incidencias

El Centro de Emergencias de Extremadura ha atendido casi 90 incidentes durante las primeras 12 horas. La mayoría de avisos han sido por arboles caídos, objetos desplazados, saltos de agua, subida de caudales y algún derrumbe de estructuras menores.

El servicio de transporte público por carretera en el norte de Cáceres y la actividad en los centros de día y de mayores se mantienen suspendido. Además se ha aplazado la exhibición en Cáceres de la Copa del Mundo conquistada este verano por la selección española de fútbol.