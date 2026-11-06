VÍDEO: El momento de la detención de la madre que habría vendido a cuatro de sus hijos en Badajoz

Hace dos días se conocía la detención de seis personas en el marco de una investigación por la posible venta de varios menores. Junto a la principal investigada, madre de los menores, se arrestó a otras cinco personas más, que supuestamente habrían colaborado en la venta. En el vídeo superior se pueden ver las imágenes de la detención.

Durante el operativo, se llevaron a cabo dos registros domiciliarios, en Montijo (Badajoz) y en la capital pacense, donde los investigadores han recuperado numerosa documentación que permitirá el esclarecimiento de estos hechos. Además, se ha podido localizar a seis menores, de entre 1 y 11 años de edad, en distintas localidades españolas y en Portugal.