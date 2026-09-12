Un hombre en estado grave tras quemarse a lo bonzo en la puerta de los juzgados de Cartagena

Un hombre de, de 56 años de edad, se encuentra en estado grave tras prenderse fuego la noche de este pasado viernes en Cartagena, las causas aún no han trascendido, según han informado fuentes del Centro de Coordinación de Emergencias '1-1-2'.

El '1-1-2' recibió este pasado viernes, a las 20.02 horas, una decena de llamadas informando de un hombre que se había prendido fuego en la Calle Ángel Bruna, frente a los juzgados en Cartagena.

Al lugar se desplazaron bomberos del Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento (SEIS) del Ayuntamiento de Cartagena, Policía Local de Cartagena, Protección Civil de Cartagena, Policía Nacional y una ambulancia de la Gerencia de Urgencias y Emergencias Sanitarias del 061.

El personal del juzgado intentó apagar el fuego en los primeros momentos. Los sanitarios del 061 atendieron y estabilizaron al hombre, trasladándolo de urgencia a la unidad de quemados del Hospital Clínico Universitario Virgen de la Arrixaca, informando a la puerta de urgencias de su llegada.

Casos similares

Un caso similar, aunque con peor desenlace sucedió hace dos semanas cuando un hombre murió después de prenderse fuego frente a la entrada principal de la Ciudad de la Justicia de Córdoba.

Los hechos se produjeron alrededor de las 14:00 horas, cuando los servicios de emergencia recibieron un aviso alertando de que un varón se había prendido fuego frente al edificio que alberga los juzgados de la capital cordobesa.

Hasta el lugar se desplegaron efectivos de la Policía Local, bomberos y profesionales sanitarios del servicio 061, que atendieron al hombre en el lugar.

No obstante, el herido fue trasladado con vida hasta el Hospital Universitario Reina Sofía de Córdoba para recibir asistencia médica por las quemaduras sufridas, pero falleció horas después debido a la gravedad de las heridas.

El hombre llegó hasta los juzgados, que permanecían cerrados al público al tratarse de un día no laborable, e intentó acceder al interior por la fuerza. Al no poder entrar en el edificio consiguió romper una de las dos puertas de acceso, cuyos cristales estaban en el suelo cuando llegó la policía y el resto de servicio médico.