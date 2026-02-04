Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
La Previsión
Tus Imágenes
El Equipo
Actualidad

Borrasca Leonardo

Aviso de nivel rojo por riesgo de desbordamiento en el río Jarama a su paso por Madrid

Se teme que el caudal del río siga creciendo hasta desbordarse e inundar los cascos urbanos de las localidades de San Fernando de Henares y Mejorada del Campo.

Imagen de la crecida del río Jarama por la borrasca Leonardo

Imagen de la crecida del río Jarama provocada por las lluvias de la borrasca Leonardo | Antena 3 Noticias

Publicidad

Juan Muñoz
Publicado:

La Confederación Hidrográfica del Tajo (CHT) ha activado este miércoles el aviso de nivel rojo ante el riesgo de desbordamiento del río Jarama en Madrid por las luvias torrenciales provocadas por la borrasca Leonardo.

La zona afectada se encuentra en el tramo del río Jarama situado entre las localidades madrileñas de Mejorada del Campo y San Fernando de Henares, además de su paso a la altura del municipio de Titulcia.

El Sistema Automático de Información Hidrológica (SAIH) señala que el río Jarama supera levemente el umbral de nivel rojo en ambos tramos. La preocupación por el riesgo de desbordamiento se extiende también a este jueves.

Aunque la borrasca Leonardo ha azotado principalmente Andalucía, hay también otros dos avisos naranjas y cuatro amarillos en la Comunidad de Madrid, además del ya mencionado aviso rojo en el río Jarama.

Instalan barreras de prevención en San Fernando

Francisco Martín, delegado del Gobierno en Madrid, se ha trasladado hasta la localidad de San Fernando de Henares, donde ha supervisado la instalación de una barrera que protegería el Polideportivo Municipal ante un posible desbordamiento del río en las próximas horas.

Además, durante la tarde de este miércoles se van a ampliar las medidas de seguridad ante un posible desbordamiento, instalando una barrera de prevención de 800 metros que actuará si el caudal sigue creciendo, tal y como se espera.

El Jarama ya se desbordó en 2025

El objetivo, tal y como ha explicado Francisco Martín, es "evitar que el Polideportivo Municipal vuelva a sufrir daños". Unas instalaciones que ya quedaron anegadas en marzo del año pasado debido a las fuertes lluvias que azotaron la Comunidad de Madrid.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Un tornado con granizo deja importantes daños materiales en Plasencia en apenas diez minutos

Tornado Kristin

Publicidad

El Tiempo

Imagen de la crecida del río Jarama por la borrasca Leonardo

Aviso de nivel rojo por riesgo de desbordamiento en el río Jarama a su paso por Madrid

Inundaciones

Última hora en directo de los efectos del temporal causados por la borrasca Leonardo: Pedro Sánchez pide "máxima precaución" ante la situación en Andalucía

César Gonzalo

Llega lo peor del temporal: César Gonzalo avisa del riesgo de desbordamiento en los ríos del sur

Roberto Brasero y la previsión del tiempo
La previsión

Roberto Brasero alerta de un río atmosférico: "Lluvias extraordinarias y alto riesgo de inundaciones en el sur"

Grazalema, en Cádiz
Temporal Andalucía

Grazalema, al límite por las lluvias y en riesgo de quedar incomunicada

César Gonzalo anuncia que siguen las lluvias.
La Previsión

La previsión de César Gonzalo: Vamos a ver más ríos desbordados y municipios desalojados por las inundaciones

Martes con chubascos repartidos salvo en Canarias y el Mediterráneo, con viento en el oeste, e intenso oleaje en las costas del norte. Durante la noche se esperan nevadas a solo 1.000 metros de altura, además, las lluvias ya serán fuertes en Andalucía.

Playa de la Torre
Tus imágenes

La mejor foto del tiempo de enero de 2026

Así es la imagen de la Playa de la Torre (Murcia) que se ha convertido en la foto del tiempo ganadora del mes de enero, una instantánea que ha cautivado a los espectadores de El Tiempo de Antena 3 Noticias.

Imagen de la crecida de un río por el temporal

AEMET lanza un aviso especial por las lluvias abundantes y el fuerte viento de la borrasca Leonardo: "El peligro es extraordinario"

Estudiantes crean un detector de riadas

Cuatro estudiantes de 4º de la ESO de Extremadura crean un detector inteligente de riadas

Roberto Brasero

Roberto Brasero lo confirma: el día de la marmota se instala en el tiempo con la llegada de "más borrascas"

Publicidad