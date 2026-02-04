Aviso de nivel rojo por riesgo de desbordamiento en el río Jarama a su paso por Madrid

La Confederación Hidrográfica del Tajo (CHT) ha activado este miércoles el aviso de nivel rojo ante el riesgo de desbordamiento del río Jarama en Madrid por las luvias torrenciales provocadas por la borrasca Leonardo.

La zona afectada se encuentra en el tramo del río Jarama situado entre las localidades madrileñas de Mejorada del Campo y San Fernando de Henares, además de su paso a la altura del municipio de Titulcia.

El Sistema Automático de Información Hidrológica (SAIH) señala que el río Jarama supera levemente el umbral de nivel rojo en ambos tramos. La preocupación por el riesgo de desbordamiento se extiende también a este jueves.

Aunque la borrasca Leonardo ha azotado principalmente Andalucía, hay también otros dos avisos naranjas y cuatro amarillos en la Comunidad de Madrid, además del ya mencionado aviso rojo en el río Jarama.

Instalan barreras de prevención en San Fernando

Francisco Martín, delegado del Gobierno en Madrid, se ha trasladado hasta la localidad de San Fernando de Henares, donde ha supervisado la instalación de una barrera que protegería el Polideportivo Municipal ante un posible desbordamiento del río en las próximas horas.

Además, durante la tarde de este miércoles se van a ampliar las medidas de seguridad ante un posible desbordamiento, instalando una barrera de prevención de 800 metros que actuará si el caudal sigue creciendo, tal y como se espera.

El Jarama ya se desbordó en 2025

El objetivo, tal y como ha explicado Francisco Martín, es "evitar que el Polideportivo Municipal vuelva a sufrir daños". Unas instalaciones que ya quedaron anegadas en marzo del año pasado debido a las fuertes lluvias que azotaron la Comunidad de Madrid.