Herida grave una niña de 12 años tras ser atropellada en Hortaleza, Madrid

Una niña de 12 años ha resultado herida de gravedad tras ser atropellada por un turismo en el distrito madrileño de Hortaleza. El accidente se produjo en la calle Niceto Alcalá Zamora, a la altura del número 91, según han informado los servicios de emergencias.

El suceso ocurrió alrededor de las 14.20 horas, en las inmediaciones de un paso de peatones regulado por semáforo y situado cerca de un instituto. La menor sufrió múltiples traumatismos como consecuencia del impacto.

Los primeros indicios apuntan a que la niña cruzó el carril bus en ese punto y fue arrollada por un vehículo que circulaba por esa vía.

El atropello ocurrió en un carril reservado

El lugar donde ocurrió el siniestro se encuentra próximo a un centro educativo, lo que provoca una elevada presencia de peatones a determinadas horas del día. El vehículo implicado presentaba marcas visibles del impacto en el parabrisas, según las imágenes difundidas por los servicios de emergencias.

Tras recibir el aviso, hasta el lugar se desplazaron efectivos del Samur-Protección Civil, que atendieron a la menor en el punto del atropello.

Los sanitarios lograron estabilizar a la niña, que se encontraba consciente cuando fue asistida. Posteriormente fue trasladada en estado grave al Hospital Niño Jesús, centro especializado en atención pediátrica de la capital.

La Policía Municipal de Madrid ha abierto una investigación para esclarecer las circunstancias del atropello. Los agentes tratan de determinar cómo se produjo el accidente y qué factores pudieron influir en el siniestro ocurrido en esta vía del distrito de Hortaleza.

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