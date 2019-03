Las heladas dañan las plantaciones de flores en Cataluña

La bajada de las temperaturas que hemos sufrido en toda la península en los últimos días amenaza con arruinar numerosas cosechas. Determinadas plantaciones de flores de Cataluña han sufrido ya los efectos de las nevadas. Los productores están preocupados por las heladas y han tomando medidas.

"Esto nos ocasiona unas pérdidas horrorsas", asegura un productor de flores catalán.

Con el objetivo de proteger las plantaciones, los productores de flores han instalado 'turbocalefactores', para garantizar que las temperaturas no caigan en picado y se echen a perder las flores. Estos calefactores generan aire caliente a la planta y evitan que se hielen las flores.



El problema es que se trata una solución muy costosa y por eso a muchos productores no les sale rentable mantererlo instalado si las heladas se alargan más de lo previsto. Estos aparatos sólo suelen utilizarse en momentos puntuales ya que se necesitan 15 litros de gasoil por hora. Además, los productores coinciden en explicar que esta temporada los cultivos estan sufriendo más de lo habitual puesto que hasta ahora ha sido un invierno muy caluroso.



Las plantas de interior empiezan a peligrar cuando las temperaturas bajan a los dos grados negativos. Las plantas de exterior , sin embargo, aguantan hasta los menos cinco rados, el problema ahora es que las previsiones no son nada alentadoras; a partir de mañana las temperaturas pueden volver a bajar.