La hazaña de José María: ya se puede poner de pie tras perder 160 kilos en seis meses

Después de muchos meses de agrios momentos, José María Fernández está saboreando las mieles del éxito. Un triunfo que para cualquiera puede parecer una nimiedad; un gesto que hacemos miles de veces a lo largo de nuestra vida y que el sobrepeso le había negado. Su cuerpo, que llegó a pesar más de 350 kilos, no le permitía levantarse de la cama. Ahora, poco a poco, está recuperando una movilidad que le está dando más impulso a su recuperación si cabe y alas a su mente. “Al principio me costaba, hacía el intento y no podía. Cinco segundos de pie eran lo máximo. Ahora aguanto una media de 30 segundos y cada vez voy a más”.

Treinta segundos o, lo que es lo mismo, medio minuto. De pie, como cualquiera que no tenga su problema o cualquier otro que le incapacite. Treinta segundos que valen oro y que están costando bien caros a José María. A las inyecciones adelgazantes de apoyo le acompaña una dieta extremadamente estricta: “Tomo un batido en el desayuno y otro en la merienda. Un tomate y dos lonchas de jamón cocido suelen ser mi almuerzo y mi cena”. Las dosis de paciencia y su determinación son infinitas.

Pensaba que moriría desahuciado en casa

Han pasado ya seis meses y medio desde aquel 18 de julio en el que José María fue trasladado desde su casa de San Fernando al Hospital Universitario Puerta del Mar de Cádiz en una grúa de los Bomberos de la que, a su vez, colgaba la camilla que lo portaba. Pasó mucho miedo, era una operación arriesgada, pero era eso o morir desahuciado entre las cuatro paredes de su habitación: "Los fisios me obligan a mover los brazos y las piernas, ya me incorporo solo en la cama y también puedo cambiar de postura. De hecho, antes para ducharme hacían falta seis o siete personas. Ahora con una es suficiente y yo mismo me aseo todo menos las piernas".

Sus piernas, afectadas por la elefantiasis, una inflamación severa causada por la obstrucción del sistema linfático, también mejoran a la vez que va perdiendo peso y ganando movilidad. “Mi pierna izquierda, la que está peor, no tiene comparación. Me están poniendo unas medias compresoras y me las noto bastante bien. Eso me anima a levantarme. Incluso sin ellas también lo he hecho; me sorprendió lo frío que estaba el suelo”, nos cuenta tirando de un humor gaditano que no ha perdido a pesar de las dificultades.

Día tras día, gramo a gramo, José María va ganando batallas y perdiendo kilos hasta el punto de que está ya por debajo de 190. Nos ha prometido salir caminando del hospital. No dudamos ni por un segundo de que lo va a conseguir.

