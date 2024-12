José María, tras perder 150 kilos: "La verdad es que no me creo el cambio"

En primavera, la historia de José María Fernández conmocionaba al país. Un vecino de San Fernando malvivía atrapado por la obesidad mórbida en su piso, en su cuarto, en su cama. Meses después, José Mari es un hombre nuevo.

Desde una cama, pero ahora, desde la del Hospital Puerta del Mar de Cádiz, este isleño ha intervenido en el programa Espejo Público, para hacer visible su gran evolución. Durante su estancia en el hospital, ha perdido cerca de 150 kilos, “estoy viendo las imágenes del programa vuestro, del primer día que salí, y la verdad es que no me creo el cambio” asegura a Susanna Griso. “Los médicos dicen que es el primer caso en este hospital que una persona sin movilidad en la cama haya perdido tanto peso”, comenta orgulloso. José Mari celebra su transformación, ha pasado de 350 kilos a unos 190.

Su pérdida de peso conlleva un aumento en su movilidad, “ahora lo que puedo hacer solo es moverme de un lado a otro de la cama, incorporarme sin que nadie me ayude, incluso para ducharme ahora con una persona basta, antes hacían falta seis” describe José Mari.

Todavía no puede andar por la falta de musculatura, “llevo sin caminar desde febrero del año pasado”, recuerda el paciente. Casi un año sin poder dar un paso, “pero vamos que dentro de nada estoy yo andando” responde animado, “dentro de nada estoy yo ahí, sentado al lado vuestra” bromea con la presentadora.

Este progreso lo acerca a la ansiada cirugía para perder peso, que podría tratarse de una reducción gástrica, aunque aún debe bajar hasta los 180 kilos para someterse a un TAC previo y entrar en el quirófano. “Hay una operación prevista cuando pese 180 kilos, para la que ya queda poquito” anuncia esperanzado y agradece el trabajo del equipo médico que lo está tratando en el hospital gaditano.

Todavía le queda un largo camino hacia la transformación total, pero desde el plató ya se interesan por sus primeros deseos cuando el ansiado cambio sea una realidad, “lo primero es cambiar de casa, esa casa horrenda, esa habitación, son muy malos recuerdos, ahí ya no vuelvo más” responde sin titubear. “Lo segundo sacarme el carné de conducir y tercero, y lo principal, la primera entrevista en directo con vosotros" contesta sonriente desde su cama.

Susanna Griso destaca durante la conexión en directo el cambio, además, en el estado de ánimo del protagonista, “en la primera entrevista que te hicimos, decías que te querías morir, que la vida no tenía sentido para ti y ahora te veo cargado de proyectos y con muchísimas ganas de salir” le recuerda la presentadora.

“Hacedme un sitio en el sofá que voy para allá”, José Mari despide la conexión bromeando y aceptando la invitación de la presentadora de ir al plató de Espejo Público. “Iré caminando, eso no lo dudes, y con mi Desirée al lado”, concluye.

"Se lo he prometido a Desirée"

“Se lo he prometido a Desirée”, así de tajante contestó cuando desde el plató le transmitieron el deseo de verlo caminar pronto. Durante la entrevista en el programa, José María Fernández quiso agradecer el trabajo de nuestra compañera Desirée Hernández y su gran implicación personal en su caso.

“Le doy las gracias, me ha ayudado bastante, ha sido de las primeras en llamarme, estoy muy agradecido a ella. Ella me ha ayudado a hablar con la Junta muchas veces... Vamos, no la dejéis nunca” se deshacía en elogios a la reportera de Espejo Público en Andalucía.

Por suerte, Desirée Hernández, comparte redacción con quien escribe esta noticia. “Los progresos de José María todavía hoy me parecen increíbles. Y es más impresionante aún su actitud ante unas circunstancias tan complicadas, porque hay que tener en cuenta que lleva prácticamente un año encamado; primero en su casa y después en el hospital” responde la reportera a Antena3 Noticias.

“Cuando le conocimos él estaba desesperado. Había decidido hacer pública su situación como último recurso, porque tenía claro que, si no lo hacía, moriría pronto” rememora Hernández.

“La verdad es que espero que todo le vaya muy bien y que pueda comenzar esa nueva vida que tanto le ilusiona. Para mí, personalmente, es un lujo conocerle. Profesionalmente, es de esos temas de servicio público q hacen amar este oficio” reconoce la compañera.

Atrapado por la obesidad

En abril de este año, durante una entrevista en el programa Espejo Público, pidió ayuda para operarse y recuperar su movilidad, "estoy deseando levantarme, poder hacer vida normal y quiero operarme, estoy dispuesto a colaborar, pero necesito ayuda" suplicaba José María Fernández, de 49 años y residente en San Fernando (Cádiz). En ese momento llevaba meses postrado en su cama por la obesidad mórbida, con un peso estimado de 350 kilos.

En su intervención contaba que vivía solo y que su salud física y mental estaban ya muy deterioradas. Su situación se había agravado tanto que su pierna izquierda estaba afectada por elefantiasis. Y que, aunque recibía asistencia domiciliaria para tareas básicas, los servicios sociales no habían encontrado solución para su traslado al hospital, y que en sus condiciones sólo podría llevarlo a cabo especialistas.

El llamamiento surtió efecto. Ayuntamiento y Junta de Andalucía colaboraron para abordar el traslado de José María. El 18 de julio, tras meses de gestiones y una estricta dieta facilitada por voluntarios que decidieron ayudarle, José Mari fue trasladado al Hospital Puerta del Mar en una maniobra compleja que requirió la intervención de un equipo de 17 bomberos. Utilizando una auto escala y estructuras especialmente diseñadas, lo sacaron de su casa a través del balcón en un operativo sin precedentes en la provincia de Cádiz.

