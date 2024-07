Trasladan a José María, el hombre de 300 kg con obesidad mórbida, al hospital: "Estoy muy contento y feliz"

Este miércoles es un día crucial en la vida de José María Fernández, un vecino de San Fernando, Cádiz, que ha estado inmovilizado en su casa debido a una obesidad mórbida extrema. La 'Operación José María', que ha movilizado a toda una comunidad para brindarle la ayuda que tanto necesita, culminará con su traslado al hospital para recibir el tratamiento necesario.

José María, de 49 años, ha pasado los últimos meses sin poder salir de su cama, por lo que acumuló un peso aproximado de 300 kilos. Este grave problema de salud se agravó tras la muerte de su madre hace diez años y la pérdida de una relación de amistad significativa, lo que lo llevó a una profunda depresión e incluso a dos intentos de suicidio. A pesar de su condición, José María ha mostrado una actitud ejemplar, dispuesto a cambiar y hacer todo lo posible para volver a ser independiente.

Además de su obesidad mórbida, José María sufre de elefantiasis en una pierna y otras patologías que requieren el uso de calmantes. Su situación es tan crítica que, en abril pasado, pidió ayuda desesperadamente a través de los medios de comunicación.

Eugenio Belgrano, un emprendedor gaditano, ha sido una de las figuras clave en la movilización de recursos para ayudar a José María. "Que se marcha José María…", anunció Belgrano, para indicar que ya se ha iniciado la cuenta regresiva para el traslado. "Ya hemos quitado la reja y nos dicen que finalmente podremos sacarle el miércoles con la ayuda de los bomberos. La ambulancia llegará desde el Campo de Gibraltar. La reja la ha quitado de manera altruista una empresa", destacó Belgrano.

Así ha sido el traslado

El equipo de bomberos de la localidad ha jugado un papel esencial en los preparativos para el traslado de José María. Han trabajado en coordinación con los servicios de emergencia para asegurarse de que todo esté listo para el gran día. La ambulancia, especialmente equipada para este tipo de traslados, una se encuentra en el lugar para atender a José María nada más pise tierra.

José María cuenta con un servicio de ayuda a domicilio proporcionado por el ayuntamiento de San Fernando debido a su grado dos de dependencia. Sin embargo, esta ayuda no ha sido suficiente para levantarlo de la cama y permitirle una vida más activa. La televisión e internet han sido sus únicas ventanas al mundo exterior, lo que ha incrementado su sensación de aislamiento y que también ha agravado su estado de depresión.

José María aseguró sus ganas de levantarse, poder hacer vida normal y operarse: "estoy dispuesto a colaborar, pero necesito ayuda", suplicó.

El ayuntamiento de San Fernando, junto con la Junta de Andalucía, ha trabajado para encontrar una solución de asistencia y traslado para José María. "Los Servicios Sociales me han dicho que no me pueden ayudar más; los médicos del centro de salud solo me recetan medicamentos, pero no pueden hacer nada sobre mi movilidad", afirmaba José María.

Durante el operativo, José María ha asegurado que se siente muy feliz y contento: "Hacía mucho tiempo que no me sentía tan feliz como hoy". Del mismo modo, ha querido agradecer especialmente a Eugenio Belgrano y a Jesús Sánchez: "Gracias a ellos y a Casilda Barela porque se lo debo todo, sino yo no estría aquí".

Además asegura que al principio del operativo ha pasado un poco de miedo pero que después de mucho trabajo va a poder empezar una nueva vida. "Yo creí que iba a tardar más tiempo en bajar. Gracias a todo el equipo de bomberos porque me han ayudado mucho", explicó José María.

Ha llegado el esperado día

Hoy, José María finalmente ha visto la luz al final del túnel. El plan es que los bomberos, con la ayuda de una ambulancia especializada, lo trasladen al hospital donde podrá recibir el tratamiento necesario para su condición. Este traslado representa no solo una oportunidad para mejorar su salud física, sino también una esperanza para su bienestar mental y emocional.

La comunidad de San Fernando ha demostrado que, con solidaridad y esfuerzo colectivo, se pueden superar grandes obstáculos. La 'Operación José María' no solo ha brindado a este hombre una oportunidad de tratamiento, sino que también ha resaltado la importancia de la empatía y el apoyo comunitario en tiempos de necesidad.

Hoy, José María ha dado el primer paso hacia una vida mejor, y su historia servirá de inspiración para muchos otros que luchan en silencio contra sus propias adversidades.

