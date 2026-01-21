Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Investigación Adamuz

Hallan marcas de la vía rota en los primeros cinco vagones del Iryo y en varios trenes que pasaron antes por Adamuz

Puente confirma "marcas similares" a las que presentan los bogies de los cinco primeros coches del Iryo accidentado. El ministro señala que la cuestión es investigar "si había algo en la vía o si era la propia vía que estaba empezando a romperse".

Im&aacute;genes de la v&iacute;a rota en Adamuz y de uno de los vagones del Iryo descarrilado

Imágenes de la vía rota en Adamuz y de uno de los vagones del Iryo descarriladoEuropa Press

Juan Muñoz
Publicado:

Nuevos datos en la investigación de la tragedia ferroviaria que ha dejado 42 fallecidos en Adamuz, Córdoba. Óscar Puente ha confirmado que "dos o tres trenes" que pasaron antes por el lugar del accidente presentan "marcas similares" a las encontradas en los bogies de los cinco primeros vagones del Iryo descarrilado.

El ministro de Transportes, en una entrevista en Telecinco, ha señalado que ahora la cuestión es conocer "si había algo sobre las vías o era la propia vía la que estaba empezando a romperse".

Puente muestra cautela y asegura que es pronto para establecer una conclusión sobre las causas del accidente, ya que se desconoce el origen de las marcas en los bogies del Iryo accidentado.

Mientras tanto, la investigación se centra en analizar el estado de los bogies, las estructuras situadas bajo la carrocería de los trenes e integrada por ejes y ruedas, con el objetivo de determinar el origen de los posibles daños.

La rotura de la vía, ¿causa o efecto?

De confirmarse que la rotura de la vía dejó marcas en los convoyes que pasaron antes por allí y que, por tanto, la vía ya estaba rota o, al menos, deteriorándose con el paso de los trenes, cobraría fuerza la hipótesis de que esta brecha en la vía pudiera ser la causa del trágico accidente, o al menos una de ellas. Por ahora, los expertos necesitan más tiempo para confirmar los motivos del siniestro.

La llamada del maquinista

Sobre la llamada del maquinista del Iryo descarrilado pidiendo al centro de control de Atocha que detuviera la circulación, Puente explica que, en una primera llamada, el maquinista no se ha bajado del tren y avisa de "un enganchón" sin ser consciente de que el Alvia se había llevado varios vagones por delante.

Puente señala que se produce una segunda llamada en la que el maquinista avisa de que ha descarrilado y está invadiendo la vía contraria. Desde atocha le responden que no hay trenes pasando por la zona, porque el Alvia ya había pasado. El maquinista "no ve el Alvia", asegura el ministro de Transportes, quien señala que entre una llamada y otra transcurren "tres o cuatro minutos".

Por tanto, el maquinista del Iryo no habría sido consciente de que un Alvia había chocado contra los vagones de su tren que invadían la vía contraria, no siendo del todo consciente de la magnitud del siniestro.

