Accidente Adamuz
La Comisión de investigación analizará la rotura de la vía en el punto del accidente de Adamuz y la rodadura del Iryo
La Comisión reconoce que al estar en una fase inicial de la investigación todas las hipótesis "están abiertas". Sin una cifra definitiva de víctimas mortales hasta el momento hay 40 personas fallecidas.
Publicidad
La investigación del accidente de tren en Adamuz continúa y todo hace pensar que va a prolongarse durante los próximos meses. Mientras la hipótesis del fallo humano o del exceso de velocidad se alejan cada vez más se pone la atención en el estado de la vía.
El ministro Óscar Puente habla de rotura o alteraciones en la vía, sin embargo, todavía es pronto para saber si esto es causa del accidente ferroviario de Adamuz o consecuencia del mismo. En el primer análisis que ha recogido la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) se indica que va a ser necesario analizar en laboratorio "los carriles en el punto de inicio del descarrilamiento" y en taller la rodadura del tren Iryo.
La comisión ha informado de que ya se ha solicitado a Adif "información sobre los registros de circulaciones por Adamuz en los dos días anteriores al suceso". Además, también se llevarán a cabo inspecciones "en la rodadura de otros trenes que circularon anteriormente por ese punto".
Para todos estos trabajos se movilizarán a "otros dos investigadores". El material que se vaya extrayendo de la zona cero se trasladará de forma provisional a las dependencias adscritas a la CIAF en Madrid, de cara a ser trasladadas en breve a un laboratorio competente.
Actualmente la comisión está "en fase de recogida de información 'in situ' y recopilación de documentación y datos de los distintos registros" a esta fase le seguirán la del análisis de laboratorio y después los hallazgos irán marcando la misma. Al estar en la fase inicial la comisión insiste en que "todas las hipótesis con respecto a las posibles causas del suceso están abiertas". La CIAF dispone en principio de un plazo de un año para publicar el informe final de la investigación.
Más Noticias
- Accidente de tren en Adamuz, Córdoba, última hora en directo: Aumenta a 41 la cifra de muertos
- El alcalde de Punta Umbría, tras confirmarse la muerte de toda la familia de la pequeña Cristina en Adamuz: "Todo el pueblo la arroparemos siempre"
- Un experto forense, sobre la identificación de las víctimas del accidente de Adamuz: "No se te puede olvidar que estás dentro de una persona que iba en un tren volviendo a casa"
Publicidad