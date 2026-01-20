La Comisión de investigación analizará la rotura de la vía en el punto del accidente de Adamuz y la rodadura del Iryo

La investigación del accidente de tren en Adamuz continúa y todo hace pensar que va a prolongarse durante los próximos meses. Mientras la hipótesis del fallo humano o del exceso de velocidad se alejan cada vez más se pone la atención en el estado de la vía.

El ministro Óscar Puente habla de rotura o alteraciones en la vía, sin embargo, todavía es pronto para saber si esto es causa del accidente ferroviario de Adamuz o consecuencia del mismo. En el primer análisis que ha recogido la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) se indica que va a ser necesario analizar en laboratorio "los carriles en el punto de inicio del descarrilamiento" y en taller la rodadura del tren Iryo.

La comisión ha informado de que ya se ha solicitado a Adif "información sobre los registros de circulaciones por Adamuz en los dos días anteriores al suceso". Además, también se llevarán a cabo inspecciones "en la rodadura de otros trenes que circularon anteriormente por ese punto".

Para todos estos trabajos se movilizarán a "otros dos investigadores". El material que se vaya extrayendo de la zona cero se trasladará de forma provisional a las dependencias adscritas a la CIAF en Madrid, de cara a ser trasladadas en breve a un laboratorio competente.

Actualmente la comisión está "en fase de recogida de información 'in situ' y recopilación de documentación y datos de los distintos registros" a esta fase le seguirán la del análisis de laboratorio y después los hallazgos irán marcando la misma. Al estar en la fase inicial la comisión insiste en que "todas las hipótesis con respecto a las posibles causas del suceso están abiertas". La CIAF dispone en principio de un plazo de un año para publicar el informe final de la investigación.