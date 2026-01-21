Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Accidente tren Adamuz

La llamada del maquinista del Iryo a Atocha: "Acabo de sufrir un enganchón a la altura de Adamuz"

Se publican los audios extraídos de la caja negra del Iryo. Cordópolis ha tenido acceso a la llamada del maquinista al centro de mando en Atocha.

Llamada del maquinista del Iryo a Atocha

La llamada del maquinista del Iryo a Atocha | Antena 3 Noticias

Miriam Vázquez
Publicado:

Novedades en la investigación del accidente de tren en Adamuz. Cordópolis ha tenido acceso a los audios extraídos de la caja negra del Iryo. Se trata de las primeras comunicaciones que el maquinista de dicho tren establece con el centro de mando de Atocha. Una información que va a resultar clave para saber qué ocurrió.

Pocos segundos después de haber descarrilado el maquinista del Iryo llama al centro de mando de Atocha. Sorprende mucho el tono empleado en esta comunicación porque el maquinista habla de "enganchón". ¿Qué pudo hacerle pensar que se trataba de un enganchón? Todavía no hay respuesta para esta cuestión, podría ser el impacto contra el Alvia o el desprendimiento de algo del propio convoy, incluso podrían ser ambas cosas.

La respuesta desde el centro de mando es solicitarle que baje "los pantógrafos", unos dispositivos que suelen estar en el techo del tren y que toma la electricidad de la catenaria. Recordemos que la catenaria es el cable que suministra la electricidad a los motores del tren permitiendo que circule. Ante esta petición de Atocha, el maquinista contesta: "Más abajo no pueden estar" y añade: "De hecho, tengo el tren bloqueado". Justo en ese momento se escucha de fondo la megafonía de cabina avisando de que se ha activado el freno de emergencia.

Sorprende que ni el maquinista ni tampoco desde el centro de mando parecen conscientes de que se haya impactado con el Alvia. Segundos después el maquinista informa de la magnitud de lo ocurrido: "Comunicarles que es un descarrilamiento. Estoy invadiendo la vía contigua". En esta segunda comunicación sí se confirman importantes daños: "Hola, Atocha, 6189, mira comunicarle que es un descarrilamiento y estoy invadiendo la vía contigua. Repito: descarrilamiento y estoy invadiendo la vía contigua". Pide también que se pare el tráfico "urgentemente" y dice: "Necesito que envíen, por favor, también un servicio de urgencia, bomberos y ambulancias".

Ante esa petición de detener el tráfico, desde Atocha se contesta: "No hay ningún tren llegando".

