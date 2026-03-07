VÍDEO: Reanudan la búsqueda de una mujer de 56 años desaparecida tras caer al río en Asturias

Este sábado se ha retomado el dispositivo de búsqueda para tratar de localizar a la mujer de 56 años que este viernes se caía al río Silvestre, en el municipio asturiano de San Martín del Rey Aurelio. Con perros, drones y GEAS de la Guardia Civil, se han intensificado los trabajos para dar con el paradero de María Teresa Pérez, desde las 8:00h de este sábado.

Una búsqueda que no está siendo tarea fácil, ya que las últimas lluvias registradas han derivado en la crecida del caudal del río. El radio de búsqueda se ha ampliado al río Nalón.

Fue a las 19:47 horas de este viernes cuando el 112 Asturias informó a COS Asturias de la llamada de emergencia por parte de la hija de la desaparecida, diciendo que su madre se había caído al Río Silvestre sito en La Güerta (San Martín del Rey Aurelio), y se le había perdido de vista.

Nadie sabe qué pasó con María Teresa, por qué se cayó al río, pero los gritos de sus familiares al percatarse de que ya no estaba donde la habían visto por última vez alarmaron a los vecinos, que dieron la voz de alarma. María Teresa Pérez es oriunda de San Justo, y vive con una de sus hijas y su yerno en la casa en el núcleo de La Güerta, donde se mudó desde Barcelona hace más o menos hace tres años, cuenta su hermano Julio. Solo esperan tener noticias de ella pronto.

El puesto de mando de operativo se ha situado junto al Pozo Venturo. En la zona trabajan de forma coordinada distintos efectivos, bajo dirección del Teniente Adjunto de la Compañía de la Guardia Civil de Langreo como jefe del dispositivo. Hasta el lugar de los hechos se han trasladado dos efectivos del GREIM de Mieres, y dos patrullas de Seguridad Ciudadana de Langreo y Noreña.

