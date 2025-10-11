Hallan un cadáver flotando en las inmediaciones de un muelle deportivo en Lanzarote

El cadáver de un hombre ha sido hallado en el mar, en las proximidades de un pantalán del muelle deportivo de Arrecife, en Lanzarote. Las autoridades, según han informado a EFE, consideran que la víctima, de 62 años y natural de la isla, se cayó de manera accidental al agua tras darse un golpe en la cabeza.

Fuentes del Consorcio de Emergencias consideran que la caída tuvo lugar esta madrugada después de que el accidentado se golpease la cabeza contra las piedras de la escollera. Aun así, todavía están a la espera de los resultados de la autopsia para poder esclarecer los hechos.

El Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad del Gobierno de Canarias (1-1-2) ha indicado en un comunicado que sobre las 08:54 horas recibió una alerta en la que se informaba de que había una persona flotando en el agua junto a uno de los pantalanes del muelle.

Finalmente, el 1-1-2 ha señalado que personal del Servicio de Urgencias Canario confirmó que se encontraba ya fallecido. La Policía Nacional está a cargo de la investigación de los hechos.

Encuentran el cadáver de un hombre flotando junto a una boya en una cala de L'Atmella de Mar, Tarragona

El 27 de septiembre de este año, salvamento marítimo rescató el cadáver de un hombre en la cala de Calafató, en L'Atmella de Mar, un pequeño pueblo de Tarragona. El cuerpo, que flotaba junto a una boya, fue avistado por varias personas, lo que activó un amplio dispositivo que contó con la participación de Salvamento Marítimo, Guardia Civil, Policía Local y Mossos d'Esquadra.

Un equipo de la unidad científica de los Mossos confirmó que el cuerpo no presentaba signos de violencia, por lo que los investigadores trabajaron con la hipótesis de una muerte accidental. Tras el rescate, el cadáver fue trasladado al puerto de Calafat, donde la autoridad judicial se hizo cargo de las diligencias.

Encuentran un cadáver flotando en el pantano de Nagore, Navarra

El 24 de agosto de este año, el cuerpo sin vida de un hombre de 51 años fue encontrado flotando en el agua del pantano de Nagore, en Navarra. El centro de gestión de emergencias SOS Navarra recibió la alerta a las 16:17 horas y movilizó al equipo médico de guardia de la zona, una ambulancia de soporte vital avanzado, un helicóptero medicalizado y patrullas de la Guardia Civil.

Los bomberos se movilizaron para recuperar el cadáver. Por su parte, los efectivos de la Guardia Civil se hicieron cargo de las diligencias iniciales para esclarecer las circunstancias del suceso. El cuerpo fue trasladado al Instituto Anatómico Forense de Pamplona para practicarle la correspondiente autopsia.

Según informaron, la persona fallecida era de nacionalidad peruana. Al parecer, el hombre sufrió un ahogamiento por causas que aún se desconocen. Los servicios de emergencias no pudieron hacer nada por salvar la vida del varón, que murió en el lugar.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com