Vecinos de Málaga denuncian la presencia de jabalíes: "Tememos que ataquen a un niño"

Una piara de jabalíes baja desde hace meses a comer de la basura de un contenedor en la urbanización Jardines de Miraflores, en Málaga.

Los vecinos denuncian la situación y aseguran que llevan meses con miedo. Temen que estos animales ataquen a algún niño.

Varios de los inquilinos avisaron de que la familia de jabalíes estaban bajando con frecuencia al barrio. Al menos desde hace dos meses.

Al parecer el macho, la hembra y cuatro crías. "Pasaba con el coche, acompañado de mis niñas, y los vimos comer basura de un contenedor", explica Nacho un vecino de uno de los edificio de la urbanización malagueña, al diario Málaga Hoy.