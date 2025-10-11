Las impactantes imágenes del paso de la DANA por Ibiza: aeropuerto cerrado, vuelos cancelados y carreteras cortadas

Ibiza, por el momento, se está llevando la peor parte de la DANA Alice. El aeropuerto se encuentra inoperativo y todos los vuelos de la tarde han sido cancelados. A su vez, ante el riesgo que acarrea esta situación climatológica adversa, que está superando los avisos de AEMET, la UME ya se ha desplegado en la isla.

Como consecuencia de la DANA, también hay varias carreteras cortadas. La dirección de emergencias ha activado el aviso de 'Es Alert' a los móviles de Ibiza y Formentera. A su vez, se pide evitar torrentes y se aconseja subir a plantas superiores en caso de entrada de agua en viviendas.

Baleares sufre inundaciones, cortes eléctricos y retrasos en vuelos. Además, la DANA ha dejado hasta ahora acumulaciones de hasta 100 litros por metro cuadrado en algunas zonas.

Finalmente, la carretera de Manacor a Cales de Mallorca también ha sido cortada por una inundación en el kilómetro tres, aunque otras vías afectadas ya han sido reabiertas.

