Encuentran el cadáver de un hombre flotando junto a una boya en una cala de L'Atmella de Mar, Tarragona

El cuerpo estaba flotando junto a una boya y no presenta signos de violencia, según los Mossos.

Paula Hidalgo
Salvamento Marítimo ha rescatado este sábado el cadáver de un hombre en la cala de Calafató, en L'Atmetlla de Mar, un pequeño pueblo de Tarragona. El cuerpo, que flotaba junto a una boya, ha sido avistado por varias personas, lo que ha activado un amplio dispositivo con la participación de Salvamento Marítimo, Guardia Civil, Policía Local y Mossos d'Esquadra.

Un equipo de la unidad científica de los Mossos ha confirmado que el cuerpo no presentaba signos de violencia, por lo que los investigadores están trabajando con la hipótesis de una muerte accidental. Tras el rescate, el cadáver ha sido trasladado al puerto de Calafat, donde la autoridad judicial se ha hecho cargo de las diligencias.

Hallan muerto a un hombre de 61 años en Cádiz

Este mismo sábado, un hombre de 61 años ha sido encontrado sin vida en una vivienda de Benaocaz, en Cádiz. El cadáver presentaba signos de violencia y, según fuentes de la Guardia Civil, podría estar relacionado con un robo en el interior de la casa.

El aviso llegó al 112 Andalucía en torno a la 1:00 de la madrugada. La Policía Judicial de la Comandancia de Cádiz ha activado el protocolo judicial y se ha hecho cargo de la investigación.

