Marga y Javier: los vecinos que poco a poco han conseguido recuperar su vida tras el fuego

Los incendios de agosto dejaron miles de hectáreas afectadas por las llamas en Castilla y León. Solamente en Las Médulas se quemó el70% del territorio, el 12,5% de forma severa.

El fuego incluso llegó a viviendas y negocios, dejando a varios vecinos la tarea de empezar desde cero. El 10 de agosto desalojaron el municipio de Las Médulas por la cercanía de las llamas del incendio de Yeres. Los vecinos tuvieron que salir con lo puesto al pueblo más cercano, en este caso Carucedo. Sin saber que pocas horas más tarde también desalojarían ese pueblo por la rapidez con la que avanzaba el incendio.

El 10 de agosto, entre los vecinos desalojados de Las Médulas se encontraba Marga, quien estaba realmente afectada en ese momento. "Se nos ha quemado todo", nos contaba en ese instante mientras no podía contener las lágrimas. Marga es una vecina que tenía cerca del paraje natural un restaurante donde también tenía su casa. Ahí vivía y trabajaba junto con su marido Javier y su hijo. Hoy volvemos a hablar con Marga y, por suerte, la situación ha cambiado totalmente. "Ese día yo me encontraba tan mal que no podía ni respirar por la ansiedad", recuerda.

Esta familia lo perdió todo por el fuego. Su hogar y sustento de vida quedó totalmente transformado en escombros e incluso fallecieron dos de sus mascotas. Sin embargo, dos meses después han hecho todo lo posible por salir adelante. Gracias a la ayuda de familiares, amigos, vecinos y personas anónimas que han realizado donaciones, han podido empezar a reconstruir su vida. Actualmente han alquilado un local en Carucedo donde han trasladado su negocio. Además, ahora alquilan una casa en la zona. "Estamos muy agradecidos con toda la gente que nos ha ayudado. Es muy duro lo que pasó, pero yo siempre he sido muy positiva. El negocio va bien, hoy estamos completos", nos cuenta Marga con mucha alegría. Y es que esta familia con su esfuerzo y la ayuda solidaria está consiguiendo reconstruir su vida. "Aún estamos esperando a las ayudas y esperamos que no se olviden de nosotros", señala Marga, quien tiene la esperanza de recuperar parte de lo que ha perdido.

