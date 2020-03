Gerardo Cuerva, presidente de CEPYME: "No nos gusta desprendernos de nuestros trabajadores, de nuestro capital humano"

Vicente Vallés. Los avales del Gobierno

Esos avales no es dinero directo a la empresa, esos avales son una garantía que nos presta el Estado para que vayamos a la entidad financiera y pidamos nuestro crédito que luego tendremos que pagar. Serán suficientes o no creo que sean dos variables claras que pueden incidir. De un lado el tiempo, la ventana temporal que va a durar este efecto y por otro que yo pienso que es más importante, la implementación real En la economía, en la pyme en la pequeña mediana empresa española. Si realmente tendremos a esos créditos.

¿Que debería hacer el gobierno para ayudar a las pequeñas y medianas empresas y a los autónomos a salir de esta situación?

Nosotros pedíamos dos opciones. De un lado esa flexibilidad en nuestras plantillas. No queremos cerrar nuestras empresas, no queremos despedir a nuestros trabajadores. Es una pieza fundamental de nuestra empresa son nuestros trabajadores. Pedíamos flexibilización en los famosos ERTES que tan de moda se han puesto. Y de otro lado, necesitamos dinero. Lo dicen los compañeros, los empresarios. No ingresamos y tenemos una cantidad de costes y de gastos comprometidos por tanto, hace falta una inyección de capital. Lo decimos, ese plan de proveedores sería muy bueno. Esa devolución de los impuestos que tiene ahora mismo el Gobierno, que se lo devolviera a la empresa o por qué no, un aplazamiento de nuestras obligaciones fiscales, para al menos poder organizarnos.

Pérdida de puestos de trabajo.

A nosotros los empresarios no nos gusta desprendernos de nuestros trabajadores, de nuestro capital humano. Es esencial para el funcionamiento de una empresa. Si conseguimos que se nos aprueben esos expedientes de regulación temporal de empleo los trabajadores pasarán a la reserva, estarán financiados por el Estado y cuando arranquemos la actividad económica. Ojalá que la recuperación sea como dicen los expertos en forma de V. Y para ello tenemos que dejar la empresa en la mejor situación. Esa ralentización que estamos sufriendo tendría que sería hibernar la compañía.

Sobre el teletrabajo

Decir el esfuerzo que los trabajadores están haciendo para aplicar el teletrabajo. Tan solo el 14 % de las pymes españolas tenían algún sistema de digitalización, algún plan de digitalización.Y han sido muchas las que han cogido y han ido a comprar ordenadores, a implementarlos en los procesos. Los trabajadores en su casa haciendo las máximas funciones y realmente, hay que tener en cuenta muchos aspectos, la ciber seguridad. Creo que son muchísimas empresas que han podido hacerlo las que no, desgraciadamente están adaptando sus procedimientos del lado de la seguridad, del lado de la prevención para de alguna manera, poder pasar este bache.