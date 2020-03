La particular lista de la compra de una señora que no puede salir de casa por el coronavirus

Una señora mayor habría redactado la lista de la compra a una vecina que se ha ofrecido a ir a la compra por ella durante el estado de alarma por el coronavirus. Se ha vuelto viral en Twitter en pocas horas, y no es para menos.

"Esta lista es de una señora que no puede salir de casa y una vecina hace por ella la compra. Es brutal", asegura el mensaje compartido por @hijadelpupas.

La mujer, tras enumerar los elementos básicos de la compra necesarios para la cuarentena del coronavirus tales como lejía, fruta, naranjas, plátanos, pan en rebanadas cebollas y “lo que veas” dejó claro que ha seguido los protocolos de seguridad para evitar el contagio de coronavirus a raja tabla.

“Me he puesto guantes para no infectarte. Lo que sobre para ti. Te quiero mucho. No he tocado el dinero” concluye de forma genial la carta. La publicación ya tiene más de seis mil retweets y dieciocho mil ‘me gustas’.

La gente se ha rendido ante la actitud de la mujer. “¿Pero ¿cómo no vamos a querer a las personas mayores? Por favor, son lo mejor que hay”, esgrime el twittero que comparte la imagen.