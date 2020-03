Javier García, enfermo de coronavirus: "Tuve que insistir para ingresar porque no me encontraba bien"

Javier García es uno de los miles de contagiados de coronavirus que en este momento están ingresados en varios hospitales de España.

"Me encuentro bastante bien, el tratamiento creo que está dando resultado y estoy contento", dijo en el Especial Coronavirus de Antena 3 Noticias.

Javier García explicó cómo fue diagnosticado de coronavirus: "Empecé el 13 de marzo con fiebre, dolores de cabeza y golpes de tos. Llamé al teléfono que habilitaron en canarias y estaba colapsado. Mi médico de medicina general me mandó al hospital, pero me hicieron placas y analíticas y me dijeron que lo podía tratar con antiinflamatorio".

Este paciente denuncia que el jueves 19 de marzo "estaba desesperado y no podía más" y fue "gracias al médico de medicina general, que fue quien hizo toda la gestión" para que pudiera estar hospitalizado.

Su situación ha mejorado notablemente y en dos días recibirá el alta para seguir con el aislamiento en casa. "Por favor, pido a todo el mundo que se quede en casa, los hospitales carecen de material. Solo estar en casa es la forma de que el virus no se extienda".

