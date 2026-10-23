Los Premios Princesa de Asturias 2026 con todos los premiados presentes streaming en directo

Oviedo vuelve a convertirse en el centro de atención con motivo de los Premios Princesa de Asturias 2026. Los reyes Felipe VI y Letizia, acompañados por sus hijas, la princesa Leonor y la infanta Sofía, se han reunido en la capital asturiana para participar en una de las citas más importantes de su agenda institucional.

La Familia Real ha iniciado los actos de esta edición con su asistencia al tradicional concierto que se celebra antes de la entrega de los galardones. Una cita que sirve de antesala a la ceremonia de este viernes 23 de octubre, cuando el Teatro Campoamor volverá a acoger la entrega de los premios.

El tradicional concierto reúne a los Reyes y sus hijas

El Auditorio Príncipe Felipe de Oviedo ha sido el escenario del XXXIV Concierto Premios Princesa de Asturias, celebrado este jueves con la presencia de los cuatro miembros de la Familia Real. Este encuentro marca el comienzo de una programación que se desarrolla durante varios días y que reúne diferentes actividades y compromisos institucionales relacionados con los premios.

La cita también ha permitido ver de nuevo juntos a Felipe VI, Letizia, Leonor y Sofía en Asturias, donde este viernes se celebrará el acto central de la edición.

Leonor, protagonista de la ceremonia de este viernes

La princesa Leonor volverá a ocupar un lugar destacado durante la entrega de los ocho galardones de los Premios Princesa de Asturias 2026. Entre los nombres reconocidos este año se encuentran el futbolista Leo Messi, la cantante Patti Smith, el escritor Julian Barnes, la astronauta Christina Koch y el estudio de animación japonés Studio Ghibli.

Una de las particularidades de este año se ha producido durante las audiencias oficiales celebradas este viernes en Oviedo. En esta ocasión, todos los premiados han asistido a las recepciones, una circunstancia que no siempre se da en los Premios Princesa de Asturias.

En ediciones anteriores, algunos de los distinguidos no pudieron desplazarse hasta la capital asturiana por motivos de salud u otros impedimentos. Sin embargo, la edición de 2026 ha conseguido reunir a todos sus premiados, que han participado en los encuentros previos a la ceremonia.