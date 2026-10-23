Las riadas en el Mediterráneo: la gestión de las emergencias, las zonas inundables y el coste de los temporales, en el nuevo episodio de '3x3N'

Las imágenes de los últimos temporales en el litoral mediterráneo han devuelto a la memoria la tragedia del 29 de octubre de 2024. Paiporta, Catarroja, Alfafar y Benetússer fueron algunos de los municipios valencianos que sufrieron las consecuencias de unas inundaciones que dejaron 233 fallecidos. Dos años después, las nuevas riadas vuelven a poner el foco en la preparación ante estos fenómenos, la gestión de las emergencias y las medidas necesarias para reducir sus consecuencias.

El nuevo episodio de '3x3N', presentado por Paz Bailón, del departamento de Sociedad, analiza qué hay detrás de estos temporales, si su frecuencia exige revisar las estrategias de prevención y hasta qué punto han cambiado los protocolos de actuación desde la catátrofe de 2024. Para ello, cuenta con la participación de Roberto Brasero y de los redactores de Sociedad Edu Siles y Vicente Ibáñez.

Dos años después, ¿ha mejorado la gestión de las emergencias?

La magnitud de las últimas inundaciones ha vuelto a despertar la preocupación entre los vecinos del Mediterráneo. Sin embargo, la respuesta ante la emergencia presenta diferencias respecto a lo ocurrido en 2024. Durante los últimos episodios se ordenó el confinamiento de unas 850.000 personas en 145 municipios de la Comunidad Valenciana y se llevaron a cabo más de un millar de rescates con helicópteros y embarcaciones neumáticas.

La gestión de las alertas también ha cambiado. Frente al aviso ES-Alert enviado a las 20:11 horas del 29 de octubre de 2024, durante los últimos episodios se emitieron cinco alertas de este tipo y se celebraron diez reuniones en tres días, con el objetivo de advertir a la población con antelación y coordinar la actuación de las instituciones.

Edu Siles recuerda en el programa lo que encontró al llegar a Valencia el día después de la DANA de 2024: vecinos que habían pasado la noche en camiones para salvar sus vidas, personas atrapadas en tejados y ciudadanos que, desesperados, entraban en comercios para conseguir agua.

Las escenas de los últimos días han vuelto a evocar aquella situación, con vehículos amontonados y vecinos de localidades como Els Poblets, en Alicante, sacando muebles a la calle mientras se acumulaban los residuos.

Las viviendas en zonas inundables, un problema pendiente

Más allá de la respuesta inmediata, las inundaciones plantean un desafío urbanístico que sigue sin resolverse. En España hay alrededor de dos millones de viviendas construidas en zonas inundables, mientras que la construcción en estos terrenos ha continuado durante los últimos años.

Desde 2007 se han levantado más de 243.000 viviendas en zonas con riesgo de inundación. El Gobierno pretende limitar nuevas construcciones en estos espacios, pero sigue pendiente abordar la situación de los inmuebles que ya existen y que podrían verse amenazados por futuras lluvias torrenciales.

El episodio aborda así una cuestión fundamental: cómo reducir la exposición al riesgo en un territorio donde numerosas viviendas e infraestructuras ya están situadas en áreas susceptibles de inundarse.

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La factura millonaria de las inundaciones

Las consecuencias de estos fenómenos no se limitan a los daños personales y materiales. Las últimas 16 grandes inundaciones han suspuesto un coste superior a los 7.000 millones de euros, lo que convierte a las riadas en una de las catástrofes naturales con mayor impacto económico.

La DANA de Valencia de 2024 fue el episodio más costoso para el sector asegurador en España, con 5.100 millones de euros en indemnizaciones. Además, el Gobierno movilizó 16.600 millones de euros en ayudas para hacer frente a sus consecuencias.

Pese a ello, dos años después todavía queda un 40% de las medidas previstas por ejecutar.