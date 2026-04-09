Ofertas de alquiler falsas en Tenerife: la Guardia Civil destapa una estafa de más de 5.000 euros

Se aprovecharon de la complicada situación de la vivienda en la isla de Tenerife y en concreto en el sur, donde la alta demanda y la falta de oferta trae de cabeza a los que buscan un alquiler en esta zona turística. La Guardia civil ha detenido a dos personas, un hombre y una mujer de 44 y 45 años respectivamente, por estafar a varias personas a través de internet con el método del falso alquiler de vivienda.

Los agentes, especialistas en combatir la ciberseguridad, destaparon una estafa de más de 5.000 euros. El modus operandi era siempre el mismo. Publicaban anuncios en las redes sociales, en aplicaciones de mensajería instantánea y en la web donde ofertaban pisos y habitaciones para alquilar. Para ello usaban en ocasiones imágenes de viviendas reales. Tras la negociación llegaban incluso a firmar un supuesto contrato. Se valían de métodos de manipulación psicológica y de engaños para aparentar que se trataba de una empresa legal que en realidad no existía. Una vez habían convencido a sus víctimas de que el negocio era de fiar, les pedían dinero en concepto de fianza, gastos de gestión y seguros de impago o anti ocupación. Les indicaban las diferentes formas en las que podían hacer los abonos, todo facilidades y sin demasiado rastro para evitar ser pillados. Aceptaban el dinero mediante aplicaciones de pago instantáneo, efectivo y transferencias bancarias.

De esta forma lograron estafar más de 5.000 euros a varias víctimas que eran vecinos de diferentes municipios del sur de la isla.

Ante situaciones como esta, desde la Guardia Civil recomiendan desconfiar de los anuncios en los que el precio está muy por debajo del precio de mercado y de los que exigen un pago rápido. Por otro lado es importante siempre revisar todas las fotos con detalle y desconfiar si hay pocas o son de mala calidad porque podrían ser robadas de otros inmuebles, un indicio claro por tanto de que el anuncio puede ser falso.

Es aconsejable no pagar por adelantado y siempre que se pueda, visitar en persona la vivienda. Y si hay sospechas, guardar siempre los mensajes recibidos y enviados y tratar de obtener toda la información posible de la persona con la que se negocia.

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