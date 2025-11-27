La exabadesa de Belorado queda detenida por presunta venta de obras de arte: "Se la han llevado y no sabemos por qué"

Laura García de Viedma, la exabadesa del convento de Belorado (Burgos), ha sido detenida por la Guardia Civil, tras un registro realizado por orden Juzgado de Briviesca (Burgos).

Por su parte, la Benemérita ha dado a conocer que la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Comandancia de Burgos investiga una presunta apropiación indebida de bienes catalogados como patrimonio histórico en el Monasterio de Santa María de la Bretonera. En el marco de estas actuaciones, se han detenido a dos personas, según recoge Efe. La segunda de ellas, se trata de un anticuario.

Además, se investigan posibles delitos de apropiación indebida agravada y de receptación. Las actuaciones siguen abiertas y no se descartan nuevas intervenciones para esclarecer los hechos. Dicha investigación comenzó tras hallar piezas en el mercado de antigüedades que podrían ser del patrimonio histórico del Monasterio de Belorado.

"Se han llevado a la madre detenida y no sabemos por qué. No sabemos de ningún motivo que les lleve a realizar este acto. Muchas gracias, contamos con vuestro apoyo", ha expresado una las monjas.

Así ha sido el registro en el convento de Belorado

Tal y como recoge el Diario de Burgos, la Guardia Civil ha detenido a la exabadesa tras acceder a primera hora de la mañana al monasterio de La Bretonera. Ha sido a las 8.30 de la mañana cuando cuatro turismos sin distintivos oficiales y una furgoneta han aparcado delante de dicho convento. Con la verja cerrada han tratado de comunicar con las exreligiosas. Tras no conseguir flaquear la entrada, han desatornillado el sistema de acceso.

Según cuenta dicho medio, tras media hora esperando en el exterior, han conseguido pasar dos guardias civiles y han procedido al registro. Finalmente, este operativo ha concluido a las tres de la tarde con la exabadesa en uno de los coches de los guardias civiles.

Se conoce que tanto la exabadesa como sus acolitas tienen dos causas penales abiertas en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Briviesca. Una de ellas está relacionada con la venta por 121.000 euros de 1'7 kilos de oro de Belorado. Laura García de Viedma, Susana Mateo (sor Sion) y Zayda Pinar (sor Myryam) están investigadas como presuntas autoras de un delito de estafa impropia. La segunda está relacionada con otra estafa en relación a la gestión de la hospedería del monasterio de Deri y por los intentos de registrar los monasterios de Belorado, Derio y Orduña.

A su vez, existe una demanda de las Clarisas de Vitoria por incumplimiento del contrato de compraventa del monasterio de Orduña, por el que las de Belorado dieron su palabra de pagar 1'2 millones en 2022 y 2023. Un pago que nunca llegó porque la Santa Sede bloqueó la venta del monasterio de Derio.

