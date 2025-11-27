Detenidos 2 menores por lanzar pelotas de tenis con droga al interior de la cárcel de Segovia

Los jóvenes utilizaban raquetas para traspasar los muros de la prisión. En el patio interior se halló una pelota con ocho gramos de hachís y dos gramos y medio de cocaína. Las autoridades sospechan que este modus operandi ya lo han utilizado también para introducir otro tipo de objetos prohibidos, como teléfonos móviles. Los detenidos están acusados de un delito contra la Salud Pública.

Las autoridades del Centro Penitenciario de Segovia ya habían encontrado pelotas de tenis manipuladas en el interior de la prisión. Pero esas pelotas siempre estaban vacías. La sospecha de que eran lanzadas desde el exterior de la prisión con objetos prohibidos llevó a reforzar la seguridad de las instalaciones con patrullas de la Brigada Provincial de Seguridad Ciudadana de la Policía Nacional.

Hace unos días, ese refuerzo en la vigilancia daba sus frutos. ”Nos avisaron del Centro Penitenciario de que habían visto por las cámaras de seguridad a dos personas sospechosas en el perímetro. Hicimos una batida y localizamos a dos menores en actitud huidiza”, relata Eva Sanz, Subinspectora de la Policía Nacional de la Comisaría de Segovia. Funcionarios del centro localizaron en uno de los patios una pelota de tenis que ocultaba ocho gramos de hachís y dos gramos y medio de cocaína.

Otros objetos prohibidos

Las autoridades sospechan que las pelotas también han sido utilizadas para introducir otro tipo de objetos como teléfonos móviles. “Ahora hay teléfonos muy pequeños que caben aquí dentro”, insiste la Subinspectora señalando la ranura de una de las pelotas manipuladas. En el registro de los detenidos, se hallaron otras pelotas de tenis, un cúter, dos raquetas, pasamontañas y cinta de embalaje para precintar las pelotas.

Inducidos por una tercera persona

Según la investigación, los menores habían viajado a Segovia acompañando a una mujer que acudía a un “vis a vis” con un interno. “Fue ésta quien presuntamente los indujo a lanzar la pelota”, aclara. La Policía investiga ahora qué tipo de relación mantiene la mujer con los dos detenidos.

Tras las diligencias oportunas, los dos menores fueron entregados a sus padres, mientras que la mujer pasó a disposición del Juzgado de Instrucción Número 1, en funciones de guardia.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.