Muere un hombre al derrumbarse un edificio en Riba-roja d'Ebre, Tarragona

Un hombre ha muerto este domingo tras derrumbarse un edificio en Riba-roja d'Ebre, Tarragona, a primera hora de la mañana.

Los bomberos de la Generalitat localizaron el cadáver después de recibir un aviso sobre las 8:00 de la mañana, movilizando 12 dotaciones de los bomberos con 18 efectivos en total que revisaron el edificio para asegurarse si había alguna persona más en su interior y sacar a la víctima, la cual se encontraba atrapada.

Los primeros indicios apuntan a un fallo estructural posiblemente agravado por las lluvias de las últimas semanas.

El edificio contiguo estaba vacío durante el derrumbe y sufrió un socavón en sus paredes laterales aunque, según la inspección técnica municipal, el inmueble "no presenta daños estructurales que comprometan la habitabilidad".

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