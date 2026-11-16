Efemérides de hoy 16 de noviembre de 2026: ¿Qué pasó el 16 de noviembre?

El 16 de noviembre de 2017, el escritor nicaragüense Sergio Ramírez es galardonado con el Premio de Literatura en Lengua Castellana Miguel de Cervantes 2017, máximo reconocimiento a la labor creadora de escritores españoles e hispanoamericanos. Nacido en Masatepe, Nicaragua, en 1942, se licencia en Derecho en 1964 y comienza su trayectoria literaria con el relato El estudiante, publicado en 1960. Su obra abarca novelas, cuentos, ensayos y artículos periodísticos, y se traduce a más de quince idiomas.

Ramírez compagina durante años la escritura con la política. En 1977 encabeza el Grupo de los Doce, opositor a la dictadura de Anastasio Somoza. Entre 1985 y 1990 ejerce como vicepresidente de Nicaragua. Tras abandonar la política en 1996, se dedica plenamente a la literatura. En 1998 obtiene el Premio Alfaguara por Margarita, está linda la mar, una de sus novelas más reconocidas. Con el Premio Cervantes se convierte en el primer escritor centroamericano en recibir este galardón.

Un 16 de noviembre, pero de 1938, termina la batalla del Ebro, una de las más largas de la guerra civil española. Los combates comienzan el 25 de julio, cuando el Ejército republicano cruza el río Ebro en una ofensiva destinada a frenar el avance de las tropas sublevadas y aliviar la presión sobre otros frentes. Tras lograr avances iniciales, las fuerzas republicanas se enfrentan a una resistencia creciente y a intensos bombardeos.

Tras 114 días de enfrentamientos, las últimas unidades republicanas se retiran al otro lado del río. La batalla deja decenas de miles de muertos, heridos y prisioneros, y supone un importante desgaste para ambos ejércitos. Sin embargo, las fuerzas republicanas pierden buena parte de su capacidad operativa, lo que facilita la posterior ofensiva sobre Cataluña. La derrota marca el desenlace de una de las principales operaciones militares de la guerra.

¿Quieres saber más? Descubre las efemérides del 16 de noviembre y consulta qué pasó, quién nació y quién murió en un día como hoy. No te pierdas, además, qué se celebra, el horóscopo y el santoral de hoy.

¿Qué pasó el 16 de noviembre?

1519.- El conquistador español Diego Vázquez de Cuéllar funda La Habana, actual capital de Cuba.

1780.- Túpac Amaru II proclama por primera vez la abolición de la esclavitud en América.

1855.- El médico, explorador y misionero británico David Livingstone descubre las cataratas Victoria en el río Zambeze (Rhodesia).

1870.- Las Cortes Constituyentes españolas eligen a Amadeo de Saboya como rey de España.

1885.- El empresario norteamericano George Eastman inventa la película de nitrocelulosa para impresionar imágenes.

1918.- Se proclama la República Popular de Hungría, tras la disolución del imperio austrohúngaro.

1978.- Se firma en España el Real Decreto-Ley que adelanta la mayoría de edad de los 21 a los 18 años.

2001.- Muere Mohamed Atef, lugarteniente de Osama Bin Laden y cerebro de los atentados del 11-S, tras un bombardeo norteamericano sobre Kabul (Afganistán).

2003.- El delantero Leo Messi debuta con el FC Barcelona en un encuentro amistoso contra el FC Oporto.

2010.- La UNESCO reconoce como Patrimonio Inmaterial el flamenco, la dieta mediterránea, los castellers catalanes, el canto mallorquín de la Sibila y la cetrería.

2024.- Las hijas del activista por los derechos civiles, Malcolm X, demandan a la policía de Nueva York, el FBI y la CIA por el asesinato de su padre en 1965.

2025.- Primer partido de la National Football League (NFL) celebrado en España.

¿Quién nació el 16 de noviembre?

1717.- Jean Le Rond D'Alambert, matemático y físico francés.

1922.- José Saramago, escritor portugués.

1951.- Pepe Navarro, periodista español.

1964.- Coral Astrid Bistuer, taekwondista española.

1964.- Diana Krall, pianista y cantante de jazz canadiense.

¿Quién murió el 16 de noviembre?

1797.- Federico Guillermo II, rey de Prusia.

1997.- Georges Marchais, dirigente comunista francés.

2006.- Milton Friedman, economista.

2004.- Joan Ramón Mainat, periodista.

2022.- Isabel Salgado, pionera del voleibol y del voley playa de Brasil.

2024.- Jerry Weill, compositor y músico.

¿Qué se celebra el 16 de noviembre?

El 16 de noviembre se celebra el Día Internacional del Flamenco.

Horóscopo del 16 de noviembre

Los nacidos el 16 de noviembre pertenecen al signo del zodiaco Escorpio.

Santoral del 16 de noviembre

Hoy, 16 de noviembre, se celebran santa Margarita y santa Gertrudis.