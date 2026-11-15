Más de la mitad de los conductores españoles ha pospuesto alguna vez una reparación en su coche

Llevar el coche al taller es algo que a nadie le gusta, especialmente por el daño que nos hace al bolsillo cada reparación o revisión. Casi el 56% de los conductores españoles reconoce haber pospuesto alguna reparación de su vehículo, muchos de ellos aseguran que por dejadez o por pereza, pero casi el 23% admite haberlo hecho por motivos económicos. “Solo el cambio de neumáticos son más de 300 euros. En los talleres y casas de coches es todo carísimo”, dice una mujer. Y un hombre añade: “Yo tuve inyectores hace unos meses y fueron 2.500 euros”.

Si en algo coinciden todos los conductores a los que hemos preguntado, es en que los arreglos y reparaciones de los coches son “carísimos”, incluso los elementos más básicos de mantenimiento: “Por ejemplo el tema del aceite, o el líquido refrigerante…”, afirma una joven conductora. Pero no todos los conductores dejan para después el paso por el taller, lo cierto es que hay muchos conductores responsables que inciden en la importancia de llevar todo al día en nuestro vehículo: “Es fundamental para salir luego a la carretera”, dice una mujer que además asegura que ella se anticipa y trata de tener todo perfecto para que no surja ninguna avería. Una joven se muestra de acuerdo y añade: “Es mejor prevenir porque después si se rompe, todo es más caro”.

Y es que un mal mantenimiento de nuestros vehículos puede llegar a tener consecuencias muy graves, como nos explica Plácido Suárez, mecánico de Las Palmas de Gran Canaria: “Una cosa pequeña se puede convertir en una avería más grave y costosa”. Por ello recomienda a los conductores no dejar de lado las revisiones periódicas: “Llámese filtro, aceite, neumáticos, pastillas…Que es lo básico, puede derivar en averías graves y peligrosas para la conducción”.

Y recomienda ponerse en contacto con su taller de confianza para ir ajustando el presupuesto poco a poco y que no nos pille todo de golpe y por sorpresa: “El mantenimiento es preventivo”, y asegura que debemos hacerlo “dos veces al año tranquilamente”. Y no solo es importante llevar todo al día para que no nos afecte tanto al bolsillo, lo más importante es la seguridad en la conducción:“Una simple escobilla de limpiaparabrisas puede provocar un accidente, incluso es motivo de rechazo de la ITV”.

Entre los hábitos que más debemos evitar están, circular con una luz de avería encendida, ignorar ruidos y vibraciones inusuales o aplazar la revisión de elementos que afectan a la seguridad. Muchas veces pese a que el vehículo sigue funcionando, estas señales pueden indicar que algo no funciona correctamente y requiere una valoración en el taller.

Por comunidades autónomas, Aragón, País Vasco, Baleares y Cataluña son en las que un mayor número de automovilistas afirman retrasar sus reparaciones por no considerarlas necesarias.