Detenido un alumno de 13 años en la puerta de su instituto con una pistola cargada

Un estudiante de 13 años fue detenido este lunes a la entrada de su instituto en la ciudad francesa de Toulon después de que los agentes encontraran en su poder una pistola semiautomática cargada. El menor accedía al centro educativo con el arma escondida en su chaqueta, lo que provocó una rápida intervención policial en las inmediaciones del recinto escolar.

Los hechos ocurrieron en el instituto Django-Reinhardt, situado en el barrio de La Rode. Según fuentes próximas a la investigación, el arma era una pistola de calibre 6,35 milímetros y estaba completamente lista para ser utilizada. Tras la detención del menor, la policía arrestó también a su padre, propietario legal del arma, por posibles delitos relacionados con la custodia negligente del arma de fuego.

La alerta la dio la propia madre del adolescente, que contactó con las autoridades después de sospechar que su hijo había sustraído la pistola del domicilio familiar. Durante el interrogatorio posterior, el joven reconoció haber cogido el arma de su padre sin su consentimiento. Las primeras hipótesis apuntan a que podría haber existido un conflicto previo entre el detenido y otros estudiantes, aunque los investigadores no han confirmado todavía cuál era su intención concreta.

El caso ha generado una fuerte preocupación en la comunidad educativa de la zona, especialmente por la facilidad con la que el menor accedió al arma. El instituto donde se produjeron los hechos ya había sido escenario de otros episodios de tensión en los últimos meses, en un contexto de mayor vigilancia policial en centros escolares del departamento de Var.

De hecho, según datos de la prefectura, durante 2025 se realizaron cerca de 260 controles en centros educativos de la región, que permitieron la incautación de al menos 16 armas de distinto tipo. Este nuevo incidente se suma a otros recientes, como el apuñalamiento de un profesor en un instituto cercano, lo que ha reavivado el debate sobre la seguridad en las escuelas francesas.

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