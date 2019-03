El gordo ha caído hasta siete veces en Erbecedo

Erbecedo, en Galicia, es una localidad tocada por la suerte, hasta siete veces ha caído el gordo en ella.

El día 22 de diciembre estaremos pendientes de un bar de está localidad coruñesa en el que el gordo ha caído siete veces en los últimos años. Ahora tampoco le harían ascos a un pellizco del gordo de navidad.

Uno se pregunta porqué tienen tanta suerte, lo primero es jugar, porqué a quien no juega no le toca y después no podían faltar los amuletos.

Todos los decimos o cupones pasan por la Virgen de los Milagros, y después los guardan hasta que llegue el día del sorteo. Maricarmen la dueña del bar asegura que "hay que tener fe y jugar mucho sobre todo, nosotros lo hacemos". Está vez Maricarmen se llevo un pellizco, pero la mayor alegría de todas es que el premio quedó muy repartido.