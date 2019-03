Gitanos y senegaleses tratan de conciliar posturas

La comunidad senegalesa en Barcelona expresó su protesta, en un día tenso y con algún incidente, tras el asesinato en la madrugada del miércoles de un joven senegalés de 32 años a raíz de un discusión por un partido de fútbol callejero que derivó en una pelea en la que un joven de etnia gitana disparó mortalmente contra la víctima.



Tras la detención de hasta cuatro personas de una misma familia por el asesinato, cerca de 200 subsaharianos se manifestaron ayer por el barrio del Besòs de Barcelona, primero en solitario y con algunas escenas de tensión, y luego junto a otros vecinos, para denunciar el crimen, exigir justicia y reivindicar la convivencia vecinal.



Los subsaharianos mostraron fotos de la víctima, Ibrahima Dyie, y de su esposa e hijos, al tiempo que coreaban y gritaban sin parar "justicia" y "racistas".



En esta primera parte de la manifestación se vivieron momentos de tensión, aunque finalmente algunos grupos de subsaharianos, que crearon su propio cordón de seguridad, evitaron que la situación fuera a peor. No fue necesaria la intervención ni de los Mossos d'Esquadra ni de la Guardia Urbana.



Con anterioridad se produjo un incendio, del que se ignora si ha sido o no intencionado, que quemó una habitación del piso donde viven los cuatro detenidos por la muerte anoche del joven senegalés. El inmueble donde ocurrió el incendio está situado en el número 4 de la calle Palerm de Barcelona, justo enfrente de donde ayer un joven de etnia gitana supuestamente disparó mortalmente contra el joven senegalés. El incendio, que pudo ser controlado rápidamente por los Bomberos de Barcelona, no provocó heridos.



La ONG SOS Racismo ha condenado el asesinato del joven senegalés Ibrahima Dyie y ha apelado a la responsabilidad "en estos momentos de dolor y rabia" para "no abrir paso a más odio racista".



Precisamente, asociaciones gitanas y de senegaleses afincados en Cataluña tratan de acabar con la tensión generada y han convocado para este juves una rueda de prensa conjunta.



Tanto el Departamento de Interior como el Ayuntamiento de Barcelona han descartado el móvil racista del crimen. La Federación de Asociaciones Gitanas de Cataluña ha mostrado su solidaridad y condolencia con la familia y amigos del joven senegalés, mientras que el vicepresidente de la Asociación de Senegaleses de Cataluña, Mbaie Gaye, ha llamado a la calma y ha calificado el suceso de "hecho puntual" sin indicios racistas.