El gesto solidario de un grupo de amigos cuando se encuentran el móvil que había perdido otra persona

Horror. He perdido el teléfono móvil. ¿Lo recuperaré? Muchos dirán que no, que es casi imposible recuperar un móvil perdido. No es el caso de este grupo de amigos, que cuando encontraron el móvil perdido se lo entregaron a su dueño. Para ello, se grabaron un vídeo, que vería más tarde el propietario del teléfono.

Un 'bonito' y solidario gesto: devolver algo que no es tuyo. Lejos del asombro por poder recuperar el móvil, la joven de El Puerto de Santa María (Cádiz) quedó aún más asombrada por el buen hacer de estos jóvenes.

Los cuatro amigos se habían grabado en vídeo asegurando que querían devolver el móvil a la persona que lo había perdido. "Hola. Tenemos tu móvil. Y te lo vamos a devolver", aseguraban a cámara. "Llámanos y te devolvemos el móvil", decía una de las chicas. "Pero, ¿cómo va a ver esto?", decía el amigo. "No sé. Pero llámanos y te lo damos", expresaba la chica Lo cierto es que la propietaria lo vería cuando recuperó el móvil y se metió en la galería.

"Quillo perdí el teléfono en el centro hace unos días y a la mañana siguiente me llame para buscarlo y resulta que lo tenían unos chicos de Córdoba", recogía en un tuit.

Un gesto que la chica quiso compartir. El vídeo ya ha llegado a más de 16,5 mil 'likes' y más de 280.000 reproducciones.