Nacho Cano asegura estar bajo una conspiración: "Me recuerda a Venezuela donde a la gente la intentan coaccionar"

"Detenido Nacho Cano por contratar presuntamente a inmigrantes en situación irregular": así anunciaban varios titulares el posible arresto de Nacho Cano este pasado martes. La Policía Nacional acudió al centro donde el productor musical impartía clases a diferentes alumnos de variadas nacionalidades y detuvo a los jóvenes, para posteriormente llamar al productor para que se presentase en comisaria a prestar declaración. ¿De qué se le acusa? De traer a personas a trabajar ilegalmente a España.

Así cuenta los hechos el propio Nacho Cano, que en una entrevista en Espejo Público ha contado lo sucedido y a qué cree que se debe, no sin antes destacar la situación que está viviendo: "Me atacan, me atacan de manera muy agresiva y usando métodos que me pueden recordar a los que usan en países como Venezuela, donde la gente intenta coaccionar".

El productor relata que se le otorgaron de 18 a 19 becas a una serie de alumnos de origen mexicano con el objetivo de prepararlos para su producción musical: "Hicimos un casting en México, estos chicos venían a todo pagado, no había dinero de Gobierno", alega.

Todo comenzó según Cano, cuando una de las alumnas que resultaba bastante conflictiva, fue devuelta a México por "no cumplir las normas de convivencia". "No sé si esta es la chica que ha denunciado", deja claro el productor. Lo que sí especifica que fue a raíz de eso que al menos doce agentes de Policía acudieron al lugar donde se impartían las clase y detuvieron a 17 jóvenes. "Los llevaron a la comisaría sin que dejaran pasar a sus abogados siquiera, con malas maneras, les miraron los mensajes de WhatsApp, un policía escribió a una de las chicas de manera personal...", acusa.

Es aquí donde el productor cuenta que se inicia un proceso de creación de trama para ponerlo a él en la palestra y redirigir la atención de la ciudadanía a su caso. Acusa que la Policía inducía a los jóvenes para que dieran un tipo de información en concreto, "a buscar algo malo hacia a mi o hacia el programa, para construir un relato donde yo quedara como un criminal trayendo a inmigrantes aquí de forma ilegal".

Nacho Cano señala que no sabe exactamente si ha hecho algo ilegal ya que "si tu te pones a mirar cosas, lo único que sé es que están en un proceso legal, visibles, fueron a la embajada, la escuela está abierta, trabajan/estudian en un régimen abierto", informa. Además, ha querido responder ante las declaraciones del Ministerio sobre que la Policía ofrece garantía de derechos y libertades y lanza una pregunta al aire: "¿Qué defensa de la liberad y derecho es agarrar a 17 chicos jóvenes, meterlos en una comisaria y decirles que les están persiguiendo y que los van a deportar?"

Uno de los jóvenes señala que coartaron sus libertades

Una de las declaraciones decía "me obligaron a prestar declaración en unas circunstancias en las que no era capaz de tomar decisión alguna con evidentes comentarios que coartaban la libertad y comentarios amenazantes". Nacho Cano defiende que los jóvenes son artistas y que, por tanto "lo que se está atacando es el arte".

¿Tiene que ver en algo su relación de amistad con Ayuso?

Nacho Cano ha asegurado que se siente víctima de una conspiración que forma parte de "decirle a los artistas que como no seamos de izquierdas, como no llevemos su discurso, van a por nosotros, vuestra integridad y vuestra familia". " He vivido 10 años en Miami escuchando a venezolanos y cubanos y esto es el mismo sistema", acusa.

Señala además que se le ha acusado de esto para desviar la atención del foco mediático del caso de Begoña Gómez (mujer del presidente Pedro Sánchez). "No la conozco y no tengo nada en contra de ella pero no quiero que me usen desde el poder, no me mola y voy a pelear, si quieren destruirme y aquí me tienen", sentencia.