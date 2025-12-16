Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Efemérides de hoy 16 de diciembre de 2025: ¿Qué pasó el 16 de diciembre?

Consulta las efemérides de hoy 16 de diciembre de 2025 y descubre, quién nació, quién murió y qué pasó a lo largo de la historia un día como hoy.

Adrián Zamarra
El 16 de diciembre de 2020, el Tribunal Supremo confirma la condena a prisión permanente revisable impuesta a Ana Julia Quezada por el asesinato del niño Gabriel Cruz, de 8 años. La Sala de lo Penal avala el criterio de la Audiencia Provincial de Almería y del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, desestimando los recursos presentados por la defensa y la acusación particular. Los hechos ocurrieron en febrero de 2018, cuando Gabriel fue llevado a una finca en Rodalquilar (Almería) bajo el engaño de ayudar en labores de pintura. Allí, Quezada lo asesinó de forma súbita y violenta, tapándole la boca y la nariz hasta que le provocó la muerte.

Además de la pena principal, la sentencia confirma una condena adicional de dos años y medio de cárcel por dos delitos contra la integridad moral de los padres de Gabriel. Ana Julia se convirtió en la primera mujer en España condenada a prisión permanente revisable desde que esta figura fue introducida en el Código Penal en 2015. Este veredicto supone un cierre judicial definitivo para uno de los casos más mediáticos del país, reafirmando el endurecimiento del sistema penal en delitos especialmente graves contra menores.

Un 16 de diciembre, pero de 1877, se lleva a cabo en Barcelona el primer ensayo de comunicación telefónica en España, un acontecimiento que marca uno de los puntos de inicio de la transformación tecnológica. La prueba se realiza apenas un año después de la invención del teléfono por Alexander Graham Bell y consiste en unir telefónicamente dos salas situadas a ambos extremos de un edificio mediante unos aparatos fabricados por la empresa Dalmau i Fill.

El acontecimiento tuvo una importante repercusión científica y social, situando a Barcelona en la vanguardia de la modernización técnica en pleno siglo XIX. Aunque las primeras líneas telefónicas tardarían aún algunos años en implantarse de forma estable, aquel ensayo abrió el camino para la expansión del servicio en todo el país.

¿Quieres saber más? Descubre las efemérides del 16 de diciembre y consulta qué pasó, quién nació y quién murió en un día como hoy. No te pierdas, además, qué se celebra, el horóscopo y el santoral de hoy.

¿Qué pasó el 16 de diciembre?

1835.- Un gran incendio en la ciudad de Nueva York destruye la Bolsa y la mayoría de los edificios del extremo sureste de la isla de Manhattan en torno a Wall Street.

1857.- Un terremoto causa la muerte de más de 13.000 personas en Nápoles.

1914.- Egipto se convierte en protectorado del Reino Unido por decisión de este último país.

1920.- Un terremoto de magnitud 7,8 causa entre 200.000 y 273.000 muertos en China, en Haiyuan, provincia de Ningxia.

1945.- Los ministros de Asuntos Exteriores británico, estadounidense y soviético se reúnen en Londres para acordar las condiciones de paz con los antiguos países integrantes del Eje.

1989.- Comienza en la ciudad de Timisoara la Revolución Rumana que acabó con la caída del régimen comunista de Nicolae Ceausescu.

1997.- Hungría, Polonia y la República Checa firman en Bruselas el protocolo de adhesión a la OTAN.

1997.- Alrededor de 700 niños y adolescentes japoneses hospitalizados con síntomas de epilepsia tras ver un episodio del programa de animación Pokémon.

2012.- La central nuclear de Garoña en Burgos, se desconecta de la red eléctrica.

2023.- El Ministerio de Sanidad recupera el plan antitabaco que prohíbe fumar en las terrazas.

¿Quién nació el 16 de diciembre?

1770.- Ludwig van Beethoven, compositor y pianista alemán.

1878.- José Clará, escultor español.

1902.- Rafael Alberti, poeta español.

1911.- Dolores Medio, escritora española.

1926.- Raimundo Saporta, ex vicepresidente del Real Madrid y vicepresidente de la FIBA.

1946.- Benny Andersson, músico sueco componente del grupo Abba.

¿Quién murió el 16 de diciembre?

1897.- Alphonse Daudet, novelista francés.

1989.- Silvana Mangano, actriz italiana.

1997.- Emilio Attard, jurista y político español, uno de los "padres" de la Constitución.

2011.- Manuel Jalón Corominas, inventor de la fregona.

2013.- Lolita Sevilla, actriz y cantante española.

2018.- Antonio José Cortés Pantoja, "Chiquetete", cantante español.

¿Qué se celebra el 16 de diciembre?

Hoy, 16 de diciembre, se celebra el Día de la Lectura en Andalucía y el Día de la Reconciliación en Sudáfrica.

Horóscopo del 16 de diciembre

Los nacidos el 16 de diciembre pertenecen al signo del zodiaco Sagitario.

Santoral del 16 de diciembre

Hoy, 16 de diciembre, se celebran los santos Valentín y Narval, y Santa Adelaida.

