Noticias de hoy, martes 16 de diciembre de 2025

La cena de Navidad del PP, las reacciones al balance del año de Sánchez o la búsqueda de los pesqueros, entre las noticias que marcan la jornada de hoy, martes 16 de diciembre de 2025.

Congreso México

Pelea, gritos y empujones entre legisladores en el Congreso de Ciudad de México. Discutían la desaparición del Instituto de Transparencia y un grupo han tomado la tribuna. Hay una diputada con lesiones.

Feijóo y Ayuso

Cena de navidad del Partido Popular. Ayuso y Feijóo lanzan nuevos ataques contra el Gobierno de Sánchez. Para la presidenta de Madrid no es el momento de ponerse tibio. El PP trata ahora de colocar toda la presión sobre los socios del presidente.

Sánchez

Resistir y seguir en La Moncloa. Esa es ahora mismo la consigna de Sánchez. Ignora las voces de su socios que le piden que cierre, definitivamente, las crisis por los presuntos casos de corrupción y acoso sexual. Sánchez nombrará a una mujer como nueva portavoz tras la salida de Pilar Alegría.

Polarización

España está polarizada, especialmente cuando se habla de política. Un tema que ha hecho que cinco millones de españoles rompan relaciones familiares o de amistad. El 60 % evita hablar de política porque saben que al final acabarán discutiendo.

Guerra Rusia Ucrania

Ataque con drones a un submarino ruso. Ucrania asegura que lo ha inutilizado, algo que niega Rusia. Es la primera vez que se utilizan drones de este tipo, conocidos como los Sub Sea Baby. Mientras las negociaciones para la paz continúan en Berlín con avances significativos según Trump, que asegura que están ahora "más cerca que nunca"

Cineasta Rob Reiner

Trump insulta al cineasta Rob Reiner tras conocerse su asesinato y el de su mujer. Es más, asegura que el origen de su muerte está en lo que llama síndrome de trastorno de Trump. La obsesión contra él. El mundo del cine despide al matrimonio. El presunto asesino es su hijo.

Día contra la soledad no deseada

Hoy es el Día contra la soledad no deseada. Un problema que, cada vez, afecta a más personas.

