"Detrás del asesinato de los marqueses de Urquijo hubo muchos intereses"

La directora de la revista Vanity Fair, Lourdes Garzón, ha estado en Espejo Público para hablar de la entrevista a uno de los acusados por el asesinato de los marqueses de Urquijo, fugitivo desde 1987, Javier Anastasio. La periodista ha contado que conseguir el contacto fue muy largo y complicado pero que una vez que lo lograron pasaron con él cuatro días hablando de uno de los casos más importantes de la historia reciente. Garzón explica que Javier Anastasio le pareció una persona tímida y extremadamente amable, a lo que añade que es muy cuidadoso con lo que cuenta y como lo hace. "Tengo la sensación de que nadie me ha buscado"

Javier Anastasio ha admitido en la entrevista para Vanity Fair que él llevó a su amigo Rafael Escobedo -yerno de los marqueses- cerca de la casa de los marqueses pero que no entró ni le ayudó a entrar. Sólo volvió a saber de él al día siguiente. En cuanto a lo que pasó esa noche asegura: "Yo no acuso a nadie, pero me parece que la coartada de Juan de la Sierra y del administrador es falsa y no hubo interés en desmontarla".

Además ha explicado por qué decidió fugarse: "Un juez honesto y decente que formaba parte del tribunal que iba a juzgarme me dijo que me fuera, que iban a condenarme". Pero a pesar de que siempre se ha dicho que era uno de los hombres más buscados, él afirma que tiene la sensación de que nunca le han buscado ya que se ha movido por otros países sin consecuencias: "La policía de Brasil me detuvo, me enseñó la orden de busca y captura, me tomó las huellas y me dejó libre", asegura.

El asesinato de los marqueses de Urquijo

Javier Anastasio lleva 23 años desaparecido, protagonizó uno de los crímenes más sangrientos de la historia reciente, el de los marqueses de Urquijo. Es uno de los hombre más buscados y ahora que el delito ha preescrito, por fin cuenta toda la verdad.